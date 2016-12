BSA chce od Twojej firmy oświadczenia o legalności programów? Najlepiej to zignoruj

Z pewnością słyszeliście o antypirackiej organizacji BSA, rzekomo broniącej interesów twórców oprogramowania. Organizacja ta przyjmuje zgłoszenia o piractwie, płaci za ujawnianie piratów, współpracuje z organami ścigania i nawet w Polsce wydaje się dość aktywna.

Jednym z działań BSA, które organizacja prowadzi w Polsce, jest wysyłanie do firm próśb, wyglądających jak jakieś niezwykle ważne, oficjalne wezwania. BSA chce w ten sposób nakłonić przedsiębiorców, by przesyłali jej "oświadczenia o legalności oprogramowania". W tym oświadczeniu mają się znaleźć dane firmy i pieczątka.

Quasi-wezwania od BSA

Dziennik Internautów wie, że BSA wysyła tego typu "wezwania" od lat. Nadal jednak otrzymujący je przedsiębiorcy nie wiedzą, co z nimi robić. Do naszej redakcji co jakiś czas trafiają listy z pytaniami "czy muszę na to odpowiedzieć" albo "nie zdążę przesłać oświadczenia w terminie, co się stanie?".

Nie, drodzy przedsiębiorcy! Nie musicie nic wysyłać do BSA. Wiadomości od BSA są warte tyle, ile spam w skrzynce pocztowej.

BSA lubi wywoływać strach, jak każda organizacja antypiracka. Ona liczy na to, że potraktujecie jej wezwanie poważnie. Liczy na to, że się wystraszycie, jeśli macie w firmie nielegalne programy. Chodzi tylko o budowanie atmosfery strachu.

BSA przekonuje, że jest blisko z Policją

Problem w tym, że wezwania BSA mogą wystraszyć nawet przedsiębiorców mających absolutnie legalne oprogramowanie. Łatwo im ustalić, że BSA to faktycznie istniejąca organizacja. W "wezwaniach" wysyłanych do przedsiębiorców przytacza ona przepisy Kodeksu karnego, co ma groźnie wyglądać. Organizacja powołuje się też na swoje legendarne związki z Policją. Sugeruje, że jej wezwania i zbieranie "oświadczeń o legalności" mają istotne znaczenie dla działań organów ścigania.

Oto najciekawsze fragmenty jednego z "wezwań" BSA, otrzymanego przez pewną firmę kilka dni temu (pogrubienia nasze):

Szanowni Państwo, w ramach programu antypirackiego prowadzonego w Polsce przez BSA | The Software Alliance codziennie otrzymujemy zgłoszenia przypadków tzw. piractwa komputerowego w firmach (...) W związku z powyższym do BSA i do naszych członków często zwracają się organy państwowe (tj. Policja, urzędy celne, urzędy kontroli skarbowej) z prośbą o informacje dotyczące legalności oprogramowania w związku z prowadzonymi postępowaniami. W celu zapewnienia im wiarygodnych informacji zwracamy się do Państwa z prośbą o potwierdzenie posiadania wyłącznie legalnego oprogramowania poprzez wypełnienie, podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa firmy i przesłanie poniższego oświadczenia e-mailem na adres oswiadczenie@bsa.org w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego listu. (...) Niewiele także osób zdaje sobie sprawę, że w świetle polskiego Kodeksu karnego jedną z form tzw. piractwa komputerowego jest – zgodnie z art. 278 § 2 – uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez zgody podmiotu uprawnionego...

Mamy tu wszystko, o czym wspomniałem wyżej: sugestię bliskich powiązań BSA z Policją, groźnie wyglądające przepisy i "coś jakby wezwanie". BSA dorzuca do takich wiadomości również wzór oświadczenia, jakie należy wypełnić i przesłać do BSA.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYŁĄCZNIE LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA Jako osoba uprawniona do prawnego reprezentowania firmy oświadczam, że firma, którą reprezentuję, używa wyłącznie legalnego oprogramowania i przestrzega przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Polsce.

Nazwa firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miasto: . . . . . . . . . . Kod pocztowy: . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail firmowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . .



Pieczęć firmy i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ten dokument należy wydrukować, podbić pieczątką, zeskanować i wysłać na adres oswiadczenie@bsa.org.

Nie wysyłaj swoich danych byle gdzie!

Jak już wspomnieliśmy, nadal wielu przedsiębiorców nie wie, co z tym robić. Czy faktycznie trzeba przesłać oświadczenie do BSA? Jaka jest podstawa prawna zbierania takich oświadczeń? Takie pytania trafiały już do naszej redakcji i trafiają do dziś.

Odpowiedzi są proste. Nie musicie wysyłać żadnego oświadczenia. Nie ma żadnej podstawy prawnej do tych działań BSA. Co więcej, BSA nie ma nawet swojego oddziału w Polsce albo trudno znaleźć informacje na ten temat na jej własnej stronie. To jest organizacja z siedzibą w Waszyngtonie. Nic mi nie wiadomo o polskim podmiocie, który byłby ustanowiony przez BSA.

Co więcej, ja osobiście odradzałbym wam wypełnianie i wysyłanie tych oświadczeń. Po pierwsze, jest to absolutna strata czasu. Po drugie, w oświadczeniu mogą się znaleźć dane przedsiębiorcy będące jednocześnie danymi osobowymi. Nigdy nie jest dobrym pomysłem wysyłanie gdzieś swoich danych tylko dlatego, że ktoś poprosił o to w e-mailu.

BSA zapewnia oczywiście, że nie użyje zebranych danych do celów innych niż weryfikacja oświadczenia. Nie wiadomo jednak, co ta "weryfikacja" oznacza. Poza tym BSA informuje o tym, że "Zbieranie danych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności", ale robi to dopiero na końcu rozsyłanych do firm wiadomości, szarą i mniejszą czcionką.

Sonda Czy Policja powinna wyraźnie odciąć się od działań BSA? tak

tak raczej tak

raczej tak raczej nie

raczej nie nie wyniki komentarze

Do wezwań BSA trzeba mieć dystans

Nie wiemy jeszcze, co Policja sądzi o powoływaniu się na jej autorytet przy takim zbieraniu danych. Spytaliśmy jednak o to rzecznika KGP i ciekawi jesteśmy odpowiedzi.

Osoby zainteresowane tym tematem powinny zajrzeć do bloga Olgierda Rudaka, gdzie w roku 2010 opisano "zawiadomienia w sprawie kontroli legalności" również rozsyłane przez BSA. To były niezwykle ciekawe dokumenty, w których BSA życzyła sobie nawet wykazu programów zainstalowanych w firmie. Zob. BSA: zawiadomienie w sprawie kontroli legalności softu.

Tymczasem zapewniamy Was, że nie musicie wysyłać swoich danych do BSA.

Czytaj także: Raport Antypiracki - sprzeciw wobec ACTA dowodem naszej niskiej świadomości