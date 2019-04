"Brudne" biurka a sprawne funkcjonowanie firmy

Jedną z ważniejszych kwestii wpływających na efektywność pracowników jest odpowiednio zarządzane i zadbane otoczenie miejsca pracy. Według badań Polskiej Izby Gospodarczej Czystości (PIGC), aż 81% pracowników uznaje czystość w biurze za najważniejszą. Wiąże się to nie tyle z zapewnieniem samej wygody, ale wysokiej praktyczności oraz warunków niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Co więcej, nacisk na czystość miejsca pracy to nie tylko dbałość o produktywność osób zatrudnionych, ale również o wizerunek samego przedsiębiorstwa – w oczach pracowników oraz klientów firma będzie sprawiać wrażenie zwracającej uwagę na wysoką jakość nie tylko wykonywanych przez nią usług.

Cleaning service wiąże się jednak z dużym nakładem czasu oraz odpowiednią organizacją logistyczną – tego typu usługi nie mogą utrudniać czy odciągać pracowników od wykonywania ich pracy. W takiej sytuacji rozwiązaniem są wysoko wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, zapewniające szeroki wachlarz profesjonalnych usług porządkowych. Jak mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work, dzięki skorzystaniu z tego typu usług, przedsiębiorcy mogą skupić się na prowadzeniu działalności, powierzając kwestie porządkowe specjalistom z branży. Zewnętrzne firmy sprzątające oferują kompleksową obsługę nie tylko biur, ale także powierzchni magazynowych, hal produkcyjnych oraz terenów zewnętrznych.

Usługi sprzątające często wchodzą w skład tak zwanych business services. Firmy, które są centrami usług wspólnych, oferują na przykład specjalistyczną obsługę w zakresie logistyczno-magazynowym, porządkowym, kadrowo-księgowym lub nawet dotyczącym przeprowadzek. Wyrastające z outsourcingu, „usługi dla biznesu” udostępniają klientom grono specjalistów, wykonujących różnorodne zadania niebędące podstawą działalności danego przedsiębiorstwa. Właściciele firm decydujący się na tego typu współpracę, mają szansę korzystania z kadr pracowniczych zajmujących się między innymi pracami manualnymi, konfekcjonowaniem, sortowaniem, pakowaniem, przygotowaniem do wysyłki, oklejaniem, foliowaniem, etykietowaniem, załadunkiem i transportem. Z drugiej strony w ramach business services firma może uzyskać wsparcie w ramach usług kadrowych i księgowych takich jak naliczanie płac i świadczeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz w ramach usług związanych z administracją, utrzymaniem i zapewnieniem nieruchomości.

Czy warto stawiać na pełen maintenance service? Jeżeli poszukujemy większej efektywności w funkcjonowaniu naszej firmy, korzystanie z zewnętrznych usług jest wskazane. Można zaoszczędzić nie tylko cenny czas, ale także środki finansowe.

Źródło: Smart Work