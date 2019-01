Branża technologiczna (i nie tylko) 2018 w skrócie oraz przegląd trendów na nowy rok

Podsumowanie roku 2018

1. RODO, czyli początek nowej ery troski o dane osobowe

Przystosowanie firm do wymogów rozporządzenia o ochronie danych, stało się ikoną 2018 roku. Wiele branż postrzegało datę wdrożenia RODO (25 maja) jako koniec świata, jaki znamy. Z drugiej strony, nowe regulacje stały się istotną szansą biznesową dla firm, które już z samego założenia projektowane były z wrażliwością na wagę administrowania danymi osobowymi.

2. Zakaz handlu w niedzielę szansą na wzmocnienie e-commerce

Prognozy przed wprowadzeniem nowych przepisów wskazywały, że zakaz handlu w niedzielę może przetransferować sporą część obrotów ze stacjonarnych sieci handlowych do e-sklepów. W praktyce jednak, m.in. za sprawą intensywnych kampanii reklamowych, udało się sieciom powstrzymać odpływ klientów, ograniczając tym samym wzrost e-commerce poniżej oczekiwań. Mimo że w pierwsze, wolne od handlu niedziele, sklepy internetowe notowały dużo wyższe przychody (według raportu traffictrends w marcu 62% e-sklepów odnotowało wzrost ruchu, a aż 55,5% cieszyło się skokiem sprzedaży), miesiąc później tendencja ta wyhamowała i wzrost obrotów e-sklepów w niedziele bez handlu spadł do około 20%.

3. Branża IT uzależniona od pracowników

Choć firmy IT oferowały w 2018 roku korzystne warunki zatrudnienia i nie brakło im funduszy na realizację projektów, wciąż musiały mierzyć się z brakiem specjalistów chętnych do pracy. Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży OVH, zauważa, że deficyt talentów zdaje się omijać firmy, które oprócz pensji są w stanie zaoferować pracownikom odpowiednią kulturę pracy i możliwość samorealizacji lub pracy nad własnymi, autorskimi rozwiązaniami.

4. Usługi z prędkością światła

W 2018 roku sieci światłowodowe przeżyły prawdziwy rozkwit. Polska szybko pnie się w rankingu FTTH Council Europe, wskazującym wykorzystanie tej technologii w poszczególnych krajach. Obecnie dostęp do sieci światłowodów ma już ok. 4% gospodarstw domowych w Polsce (ok. 0,5 mln abonentów). Mniej medialny, ale dużo ważniejszy jest jednak wzrost infrastruktury światłowodowej w biznesie. Paszkiewicz twierdzi, że zwłaszcza w branżach IT przepustowość sieci, to klucz do sprawnego działania. Pozwala ona realnie zwiększyć jakość oferowanych usług i poszerza horyzonty – np. popularność e-learningu czy VoD (pol. wideo na żądanie), ale i e-commerce.

5. Abonament, słowo klucz do Wszystkiego

Dążąc do optymalizacji kosztów, firmy w mijającym roku dużo śmielej sięgały po outsourcing usług. W efekcie, zamiast inwestować w infrastrukturę i ludzi, korzystają z tych zasobów jako gotowych usług. Gdy już jednak myślano, że po infrastrukturze, systemach i aplikacjach nie da się dostarczyć więcej rozwiązań w modelu XaaS, pojawiła się koncepcja EaaS, czyli „Everything as a Service”. To cyfrowe rozwiązania, które upraszczają życie przedsiębiorców, zapewniając automatyzację, outsourcing, dzierżawę infrastruktury oraz doradztwo i sprzedaż w formie usług dostępnych w modelu abonamentowym.

Technologiczne trendy 2019

1. Multiplayer w wersji Royale… dźwignią dla IT

Rok 2018 upłynął pod znakiem popularności wieloplatformowych gier multiplayer, w których nawet kilkuset graczy walczy ze sobą o zwycięstwo. Odczuła to także branża IT, po stronie której leżeć będzie także w 2019 roku zapewnienie zaplecza technicznego istniejącym i nowym grom. Chcąc dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, giganci elektronicznej rozrywki planują już jednak kolejny krok – trendem 2019 roku może stać się Gaming as a Service.

2. 5G to nowy standard i gigantyczne możliwości transmisji danych

Mimo przecięcia wstęg w końcówce 2018 roku, to właśnie w 2019 roku zadebiutuje technologia 5G. Ma ona wg Komisji Europejskiej podnieść wartość dodaną w polskim przemyśle o ok. 3,4 mld zł rocznie. Sieć 5G to jednak także rewolucja w rozrywce. Brak ograniczeń przepustowości i opóźnień może całkowicie zmienić zasady wirtualnych rywalizacji. Robert Paszkiewicz zauważa, że “cloud gaming” zlikwiduje konieczność posiadania mocnego komputera lub konsoli, udostępniając najnowsze produkcje także na telefony, telewizory czy słabsze laptopy. Cały ciężar przetwarzania danych spadnie na dostawców chmury, a transferu na operatorów sieci 5G. Otwartym i obiecującym tematem jest tu też streaming treści wprost na gogle VR.

3. Powoli, ale coraz więcej w chmurach, także w Polsce

Z danych rynkowych wynika, że już ponad 25% przedsiębiorstw w Europie korzysta z usług w chmurze obliczeniowej. Przoduje Skandynawia, z wynikami powyżej 50%, w Polsce możemy natomiast mówić o zaledwie 11,5% przedsiębiorstw. Mimo iż wzrost jest powolny, jest także konsekwentny. Z roku na rok coraz więcej firm przekonuje się do przeniesienia części swoich zasobów do chmury.

4. RODO – drugie podejście?

Choć rozporządzenie RODO weszło w życie już w maju 2018 roku, a nie wdrożenie w życie przepisów grozi firmom horrendalnie wysokimi karami, szacuje się, że prawie 50% podmiotów nie wywiązało się w pełni z ustawowych zobowiązań. Dla tych firm rok 2019 wciąż kręcił się będzie wokół RODO. Tym bardziej, że przez pół roku obowiązywania nowych przepisów, do sądów trafiło już kilka tysięcy zażaleń pod adresem polskich firm. Rok 2018 nie zamknął więc inwestycji pod kątem RODO, także w infrastrukturę IT.

5. Ogrom wiedzy jest, czas na jej wykorzystanie

Nikogo nie dziwią już doniesienia o wolumenie zbieranych przez firmy danych. Jak jednak pokazują badania – nie potrafią one z nich umiejętnie korzystać. Szacuje się, że zaledwie 1% globalnie zebranych danych jest potem w ogóle wykorzystywany. Za sprawą uczenia maszynowego procent ten ma jednak wzrosnąć do 4% na przestrzeni 2019 i 2020 roku.

Źródło: OVH