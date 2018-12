Branża IT - programista – szansa na ogromny rozwój zawodowy

Mnogość programów i permanentny rozwój

Osoby aspirujące do pracy w IT jako programiści, mają do wyboru wiele różnych języków. Oczywiście głównym podziałem są ścieżki frontendu (pracy z grafiką i tekstem umieszczonym na interfejsie) i backendu (pracy z serwerem i bazami danych). Każda ścieżka wykorzystuje inne języki programowania i narzędzia. Wybór jest szeroki, a dodatkowo technologie zmieniają się bardzo szybko. Praca w IT wiąże się więc z koniecznością ciągłego śledzenia trendów i uczenia się nowych rzeczy. Daje to jednak mnóstwo możliwości samorozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji.

Wynagrodzenie dla programisty

Nie da się ukryć, że praca jako programista wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu. Poza tym, kandydat musi charakteryzować się określonymi cechami jak: sumienność, zaradność, terminowość. Poza tym, taka osoba musi potrafić pracować w zespole, być komunikatywna i zdyscyplinowana oraz wykazać się umiejętnościami analitycznymi i znajomością języka angielskiego. Mnogość wymagań stawianych przed programistą i konieczność opanowania posługiwania się wieloma programami i narzędziami sprawiają, że w porównaniu z innymi branżami, wynagrodzenie dla pracownika jest naprawdę wysokie. Osoba zajmująca stanowisko Juniora, w zależności od wielkości firmy może liczyć na zarobki w wysokości 3-6 tys. zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy i umiejętności oraz zdobytego doświadczenia rosną również zarobki. Na wyższym stanowisku tzw. Mid, wypłata programisty może osiągnąć pułap 9 tys. zł. Senior zarabia od 10 do nawet 20 tys. zł miesięcznie.

Oferty pracy

Zapotrzebowanie na specjalistów programowania ciągle rośnie. Dlatego nie brakuje ofert pracy. Jest to świetna informacja dla osób, aspirujących do miana programisty. Ogromną zaletą jest fakt, że oferty pracy z zakresu IT można znaleźć na specjalnych portalach prezentujących oferty z branży IT. Przykładem takiej platformy jest: https://dotlinkers.pl/ - agencja rekrutacyjna dedykowana przede wszystkim start-upom i firmom produktowym. Zebranie wszystkich ofert w jednym miejscu jest ogromnym ułatwieniem dla osób szukających pracy w IT. Wielkim plusem ogłoszeń są również widoczne widełki zarobków na danym stanowisku, których wysokość uzależniona jest od wiedzy i umiejętności.

Praca programisty jest niezwykle interesująca. Charakteryzują się ona dynamizmem i zmiennością, dzięki czemu nie można się w niej nudzić. Zmiana branży i wejście w IT daje ogromną szansę na poprawę swojego statusu materialnego i higieny pracy. Wykonywanie zadań sprawia radość i daje dużą satysfakcję.