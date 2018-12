Branża finansowa dzięki SI może zaoszczędzić nawet bilion dolarów

Najmocniej implementacja rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, w tym w sektorze gospodarki, zaznaczy się w przypadku procesów tzw. front-office, a więc działań związanych ze sprzedażą i dystrybucją produktów i usług finansowych. Tutaj skala oszczędności, w ujęciu globalnym, ma wynieść niemal 500 miliardów dolarów. W tzw. obszarze pośrednim (middle-office) wyniosą one 350 mld dolarów, zaś w „zapleczu” sektora finansowego – w tym głównie środowiskach produkcyjnych nowoczesnych usług bankowych – uda się zachować 200 mld dolarów.

Kto zaoszczędzi najwięcej?

Według firmy AutonomousNext - twórcy raportu - ubezpieczalniom uda się poprzez wdrożenia narzędzi SI zaoszczędzić 400 mld dolarów, redukując tym samym całokształt dotychczas ponoszonych kosztów o 14%. Firmy specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami i lokowaniu kapitału swoich klientów mogą liczyć na największe ograniczenie kosztów swojej działalności, wynoszące 38% oraz równowarte 200 miliardom dolarów. W przypadku banków, procentowa obniżka kosztów operacyjnych ma wynieść 25%, jednak to właśnie one okażą się być największymi beneficjentami, jeśli chodzi o kwotę utrzymanych w budżetach środków, która ma wynieść 450 mld dolarów.

Czas interfejsów konwersacyjnych

Jednym z najważniejszych trendów odpowiedzialnych za rosnącą popularność wdrożeń narzędzi opartych o SI jest zmiana preferencji w kwestii najchętniej używanych przez klientów kanałów interakcji z podmiotami branży finansowej. Zgodnie z danymi AutunomousNext, w przypadku generacji Silent (1925-1945) klasyczne połączenia telefoniczne pozostają ulubionym kanałem kontaktu dla 90% osób. Dla reprezentantów pokolenia Baby Boomers (1946-1964) ten rodzaj interakcji jest preferowany przez 64% klientów bankowości.

Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies tłumaczy, że gdy przejdziemy do generacji X, okaże się, że odsetek ten spada do niespełna 30% zaś w przypadku millenialsów już do 12%. Ci ostatni według Financial Times już stanowią najsilniejszą grupę nabywczą w skali globalnej, więc nic dziwnego, że instytucje finansowe starają się odpowiadać na ich oczekiwania. Czyli – umożliwiać im interakcje oraz kontakt w kanałach internetowych oraz aplikacjach mobilnych, które preferuje aż 88% z nich. Głównie ze względu na szybkość załatwiania spraw klienckich czy całodobową dostępność „wirtualnej” obsługi.

Wzrost inwestycji w SI

Autorzy raportu przekonują także, że obserwować będziemy imponujące przyrosty w finansowaniu przedsiębiorstw zajmujących się opracowywaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji przez fundusze inwestycyjne. W 2010 roku łączna wartość inwestycji w tego typu narzędzia – w tym także interfejsy konwersacyjne – wyniosła 324 mln dolarów, w 2016 było to już 5,1 miliarda, zaś w minionym roku aż 11,4 mld dolarów. To największy w historii skok w obszarze finansowania firm dostarczających rozwiązanie automatyzujące dla biznesu, zaś perspektywy korzyści tylko w branży finansowej nakazują sądzić, że w ciągu najbliższych lat uda się zanotować kolejne rekordy.

Źródło: Stanusch Technologies