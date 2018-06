Branża cyfrowa występuje przeciwko podatkowi od linków i filtrowaniu sieci

Grupa z regionu V4 sprzeciwia się m.in. zapisom art. 11 projektu Dyrektywy, który wprowadza dodatkowe prawo pokrewne dla wydawców i licencjonowanie treści poprzez tzw. „podatek od linków”. Ich zdaniem takie rozwiązanie negatywnie odbije się na średnich i mniejszych wydawcach, a samym konsumentom znacznie zablokuje dostęp do informacji i wiedzy w internecie.

Nie do zaakceptowania dla sektora nowoczesnych technologii jest też art. 13 Dyrektywy, który wprowadza odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników oraz obowiązek filtrowania tych treści. Według przedstawicieli branży cyfrowej z czterech krajów Europy Środkowej przepis ten zahamuje rozwój innowacyjnych przedsięwzięć internetowych.

Sygnatariusze listu, powstałego w celach zahamowania wprowadzenia wspomnianych przepisów, apelują o poparcie postulatu wprowadzenia do art. 3 dotyczącego eksploracji tekstów i danych (TDM) wyjątku w zakresie komercyjnego wykorzystywania analiz danych. Miałby on dotyczyć wszystkich podmiotów zajmujących się eksploracją treści, do których mają zgodny z prawem dostęp w celu przeprowadzenia badań komercyjnych lub niehandlowych. Jak tłumaczą organizacje, w przeciwnym wypadku Europa stanie się niekonkurencyjna w takich obszarach badań, jak sztuczna inteligencja i Big Data, które stają się obecnie nieodzownymi filarami innowacyjnych produktów.

Sygnatariusze listu to organizacje branży cyfrowej i z sektora nowoczesnych technologii z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Są to: ZIPSEE Cyfrowa Polska, Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej, ASE – Związek Elektroniki Konsumenckiej w Czechach, SAPIE – Słowacki Związek na rzecz Innowacyjnej Gospodarki oraz Węgierski Związek Branży ICT.

Organizacje branżowe z krajów Grupy V4 występują ze wspólnym stanowiskiem w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego nie po raz pierwszy. W kwietniu 2017 r. skierowały one wspólnie apel o zmiany w projekcie Dyrektywy do przedstawicieli Rady Unii Europejskiej.

Źródło: ZIPSEE