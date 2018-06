Branża cyfrowa UE apeluje w sprawie ePrivacy

Nowe przepisy zgodnie z założeniami mają wzmocnić ochronę użytkowników, tzw. urządzeń końcowych, czyli np. komputerów, smartfonów czy tabletów, przed nadmierną ingerencją w sferę prywatności. Chodzi o to, aby mieli oni kontrolę nad takimi swoimi danymi, jak historia przeglądarki, ruch na stronach internetowych lub lokalizacja, które są wykorzystywane często przez firmy do celów marketingowych. Rozporządzenie ePrivacy zamiast rzeczywiście zadbać o ochronę prywatności, w praktyce może zaszkodzić cyfrowej gospodarce, a w szczególności powstawaniu innowacyjnych produktów i usług, w których konieczne jest wykorzystywanie i przetwarzanie danych. Państwa członkowskie powinny jeszcze raz przemyśleć dokładnie te propozycje, jak wyjaśnia Michał Kanownik z organizacji ZIPSEE Cyfrowa Polska, która podpisała się również pod apelem.

Sprzeczności w przepisach

Jak zauważa europejska branża cyfrowa, pomimo tego, że nowe przepisy miały być komplementarne do niedawno wprowadzonych regulacji o ochronie danych (RODO) – to wzajemnie sobie przeczą. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania i uzyskiwania zgód różnią się między tymi dwoma instrumentami, jak zauważono w liście otwartym skierowanym do przedstawicieli państw UE, którzy wezmą udział w posiedzeniu TTE. Chociaż apelujące organizacje popierają potrzebę ochrony poufności komunikacji, uważają, że potrzeba więcej refleksji nad wnioskiem dotyczącym ePrivacy, aby zapewnić spójne ramy prawne w zakresie ochrony danych dla UE. Spójność pomiędzy ePrivacy a RODO ma zapewnić według nich wysoki poziom ochrony prywatności i jasności prawnej dla przedsiębiorstw pod względem przetwarzania i egzekwowania danych.

Sygnatariusze listu wzywają ministrów, którzy wezmą udział w posiedzeniu Rady TTE do tego, aby wyraźnie zasygnalizowali, że dyskusja nad tym rozporządzeniem nie powinna odbywać się pośpiesznie, a negocjacje trójstronne nie powinny rozpoczynać się do czasu uzyskania solidnego i kompleksowego podejścia.

Źródło: ZIPSEE Cyfrowa Polska