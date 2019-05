Brakuje specjalistów ds. bezpieczeństwa sieciowego. To bolączka wielu państw

W opinii firmy Infosecurity (ISC) obecnie na całym świecie brakuje ok 2,9 mln wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Badania prowadzone przez instytut pokazały, że do końca 2022 roku niedobór ten powiększy się o kolejne 1,8 mln ekspertów! Na największe braki cierpieć będą rynki azjatyckie (zapotrzebowanie na 2,14 mln specjalistów bezpieczeństwa IT), Północna Ameryka (498 tys.), rejon Europy Środkowej z Polską (142 tys.) oraz Ameryka Łacińska (136 tys.). Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej deficyt ten może sięgać nawet 900 tys. ekspertów. Z kolei jak podaje dziennik Rzeczpospolita, w Polsce brakuje ich około 50 tys.

Więcej czasu na zabezpieczanie

Ciekawostką jest wydłużający się czas poświęcany przez pracowników działów IT - zarówno w dużych jak i małych firmach - na zabezpieczanie firmowych sieci przed atakami cybernetycznymi. W ciągu ostatnich lat aż 25% czasu przeznaczone było na sprawy związane z rozwiązywaniem skutków ataków zewnętrznych.

Badania Infosecurity pokazały dodatkowo, że prawie 2/3 firm na świecie (63%) przyznaje się do problemów wynikających z braku specjalistów na rynku. To oznacza, że co najmniej połowa (według Infosecurity 59%) firm jest podatna na skuteczne ataki ze strony cyberprzestępców. Stąd deklaracja 48% badanych firm o potrzebie zwiększenia liczby specjalistów IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Kobiety coraz liczniejsze w gronie specjalistów IT

Badania pokazują dodatkowo ciekawy trend – rosnącą liczbą kobiet wśród ekspertów IT na rynku. Z badań wynika, że stanowią one już prawie ¼ pracowników branży na świecie (24%), co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie 4 lat (11% w 2015).

Wraz z rosnącym zagrożeniem rosną wydatki firm na zabezpieczenia, w tym zatrudnienie doświadczonych pracowników w działach bezpieczeństwa IT. Według szacunków firmy Check Point wydatki firm na zabezpieczenia przed cyberterroryzmem przekroczyły już barierę 130 mld dol.

Źródło: Check Point