Brak internetu kontra bycie online. Czy łatwiej żyje się Polakom, którzy mają dostęp do internetu?

Aktywni online

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”*. W badaniu wzięli udział zarówno aktywni internauci, jak i osoby niekorzystające z sieci.

Wyniki pokazują, że z internetu częściej korzystają osoby z wyższym wykształceniem. Internauci pełnoletni (18+) korzystają z dobrodziejstw internetu średnio od 14 lat. Osoby, które w ciągu dnia korzystają z internetu najdłużej (8 godzin i więcej) to głównie mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców).

Najmłodsi internauci istotnie częściej niż dorośli korzystają z internetu na kilku różnych urządzeniach (np. na komputerze i na urządzeniach mobilnych).

Co nam daje internet

Jak wynika z badań – korzystanie z internetu podnosi jakość życia niemal w każdym aspekcie. Badani najczęściej wskazywali na to, że internet ułatwia wyszukiwanie informacji oraz pozwala łatwiej poszerzać wiedzę.

Przebadani internauci podkreślali także, że internet pozytywnie wpływa na możliwość rozwoju pasji i zainteresowań. Wraz z wiekiem internautów rośnie poczucie wzrostu jakości życia związanej z Internetem.

Wniosek jest jednoznaczny – im młodsza osoba, tym częściej korzysta z możliwości jakie daje internet.

Życie w dobie internetu - czy mamy łatwiej?

Internautów zapytano, jak dostęp do sieci ułatwia im życie. Oto, co odpowiedzieli:

Internet pozwala mi na łatwe nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich (43% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala mi na łatwy dostęp do informacji i wiadomości (44% – zdecydowanie się zgadzam, 43% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala mi na łatwy dostęp do wiedzy, możliwości dokształcania się (63% – zdecydowanie się zgadzam, 29% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala mi na łatwe uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym, wyrażanie własnych opinii, udział w sondażach i głosowaniach (41% – zdecydowanie się zgadzam, 45% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala mi na łatwiejsze poszukiwanie pracy (46% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).

Internet daje mi łatwiejszy dostęp do rozrywki, kultury (54% – zdecydowanie się zgadzam, 37% – raczej się zgadzam).

Internet ułatwia mi korzystanie z usług turystycznych, transportowych (50% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).

Internet ułatwia mi opłacanie rachunków (61% – zdecydowanie się zgadzam, 29% – raczej się zgadzam).

Internet ułatwia mi zarządzanie swoim kontem bankowym (64% – zdecydowanie się zgadzam, 28% – raczej się zgadzam).

Internet ułatwia mi załatwianie spraw urzędowych (37% – zdecydowanie się zgadzam, 44% – raczej się zgadzam).

Internet ułatwia mi robienie zakupów, sprzedawanie (51% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala mi na łatwe zdobywanie informacji dotyczących zdrowia, korzystania z usług medycznych (44% – zdecydowanie się zgadzam, 43% – raczej się zgadzam).

Bez internetu

O zdanie zapytano również osoby w wieku 45-64 lata, niekorzystające z internetu.

67% z nich nie posiada w gospodarstwie domowym dostępu do internetu. Co trzeci respondent w tej grupie, mimo niekorzystania z sieci, posiada do niej dostęp. Cztery na dziesięć gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby niekorzystające z internetu, ma internet.

Badani do najczęstszych przyczyn niekorzystania z internetu zaliczają: brak potrzeby, brak wystarczających umiejętności i brak pieniędzy na kupno sprzętu do obsługi internetu. Starsi respondenci w wieki 55-64 lata częściej od osób w wieku 45-54 lata wskazują, że nie posiadają wystarczających umiejętności do korzystania z sieci (33% względem 27%).

Rozważanie korzystania z internetu jest uzależnione od sytuacji materialnej respondentów.

Około 20% osób niekorzystających z internetu rozważa korzystanie z niego w bliżej nieokreślonej przyszłości. 6% rozważa korzystanie jeszcze w ciągu tego roku. Natomiast korzyść w formie dostępu do informacji, mogłaby przekonać 33% osób niekorzystających z sieci do rozpoczęcia korzystania z niej.

Uczestnicy badania odpowiedzieli dodatkowo na pytanie: Gdyby miał(a) Pani(i) zdecydować się na korzystanie z internetu już teraz, to co by o tym zadecydowało?

Dostęp do informacji i wiadomości – 33%

Utrzymywanie kontaktu z rodziną znajomymi – 28%

Dostęp do wiedzy, możliwości dokształcania się – 25%

Opłacanie rachunków – 22%

Możliwość poszukiwania pracy – 20%

Korzystanie z rozrywki – 17%

Zarządzanie swoim kontem bankowym – 15%

Załatwianie spraw urzędowych – 15%

Korzystanie z usług turystycznych, transportowych - 13%

Możliwość wyrażania własnych opinii – 12%

Własna twórczość w Internecie – 11%

Robienie zakupów, sprzedawanie – 11%

Inne – 3%

Trudno powiedzieć- 14%

Na rozważanie dostępu do internetu wpływa ma także perspektywa podniesienia jakości życia, łatwiejsza komunikacja z bliskimi oraz łatwiejszy sposób poszerzania wiedzy.

Ciekawe są opinie, które na temat internetu prezentują osoby, które na co dzień z niego nie korzystają:

Korzystanie z internetu pozwala na oszczędność czasu (25% – zdecydowanie się zgadzam, 33% – raczej się zgadzam).

Korzystanie z internetu pozwala na wygodę wyszukiwania informacji (32% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).

Korzystanie z internetu pozwala na podniesienie jakości życia (22% – zdecydowanie się zgadzam, 37% – raczej się zgadzam).

Korzystanie z internetu pozwala na łatwiejszą komunikację z bliskimi (26% – zdecydowanie się zgadzam, 38% – raczej się zgadzam).

Korzystanie z internetu pozwala na rozwój zawodowy (26% – zdecydowanie się zgadzam, 38% – raczej się zgadzam).

Internet pozwala w łatwiejszy sposób poszerzać wiedzę (33% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).

Korzystanie z internetu zwiększa dostęp do kultury i rozrywki (26% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).

*O badaniu

Wyniki pochodzą z dwóch badań: badanie z internautami w wieku 18 i więcej lat (CAWI, 4985 wywiadów) oraz badanie z osobami niekorzystającymi z Internetu w wieku 45-64 lat (CATI, 1000 wywiadów), zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji