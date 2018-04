W trakcie 256 godzinnego bootcampu uczestnicy zapoznają się z podstawami game developmentu, nauczą się posługiwania programem Unity3D, jednym z dwóch najpopularniejszych silników do tworzenia gier, poznają podstawy programowania w języku C# i posługiwania się repozytorium GIT. W ciągu pierwszych 32 godzin uczestnicy zapoznają się z programowaniem, a później przystąpią do pracy z konkretnymi narzędziami. Każdy segment nauki zakończony będzie zadaniem testowym, w trakcie którego kursanci sprawdzą w praktyce nabytą wiedzę.

Kurs Bootcamp Tworzenia Gier przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę programistyczną, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gamedevem, ale także dla bardziej doświadczonych programistów, chcących wykorzystać swoje umiejętności w branży rozrywkowej. Kurs kończy test w postaci stworzenia gry według swojego pomysłu, oraz szkolenie z rekruterem, mogącym pomóc w znalezieniu stałego zajęcia w gamedevie.

Źródło: Kodołamacz