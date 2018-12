Bonifacy i Honorata – te roboty już zastępują pracowników

W 2018 roku jedna z firm rekrutacyjnych zatrudniła w swoich szeregach wirtualnego pracownika – Bonifacego. Bonifacy jest robotem, algorytmem napisanym przez specjalistów. Robot skraca proces rekrutacji o jedną trzecią. Można mu przekazać najbardziej pracochłonne i kosztowne zadania takie jak poszukiwanie oraz selekcję kandydatów. Bonifacy został stworzony właśnie w celu maksymalizacji efektywności tej części procesu. Dzięki temu rekruterzy zyskali więcej czasu na spotkania i rozmowy z kandydatami, które są sensem działania każdego headhuntera.

Kolejnym robotem, funkcjonującym z sukcesem, jest Honorata, która zajmuje się księgowaniem faktur transportowych od jednego z dostawców w międzynarodowej firmie. Wdrożenie polegało przede wszystkim na optymalizacji wolumenowej części procesu. Miesięcznie firma otrzymuje aż 2000 faktur od jednego z dostawców za transport towarów. Dane z dokumentów muszą zostać wprowadzone do systemu SAP. Dedykowany do tego pracownik robił to ręcznie, jednak ta praca była dla niego monotonna, a w dziale finansowym firmy czekało na niego wiele projektów, ciekawszych i bardziej rozwijających. Pracownik przepisywał dane z jednej faktury do systemu SAP przez 10 minut. Dziennie był w stanie zaksięgować nie więcej niż 60 faktur. Pracując na cały etat nie był w stanie obsłużyć 2000 faktur. Księgowanie ich zajęłoby mu ponad 330 godzin. Korzyści z wdrożenia to ograniczenie kosztów procesu, znacznie przyspieszenie procesu księgowania faktur (o 98%) – dawniej faktura czekała średnio 60 dni na zaksięgowanie, dziś księgowana jest nie później niż 24h po otrzymaniu, wyeliminowanie błędów księgowych. Ponadto robot nadrobił trzymiesięczne opóźnienie w trakcie 2 tygodni. Co ciekawe, robota można również wypożyczyć.

Źródło: Antal