Bogata baza Kultury Na Widoku

Dzięki linkom i kodom QR Kultura Na Widoku umożliwia dostęp do utworów (często w promocyjnych cenach lub bezpłatnie). To też zachęta do wirtualnych spacerów po muzeach Polski i świata. KNW wyrównuje szanse w dostępie do kultury prezentując utwory na instalacjach multimedialnych (podróżujących do końca roku po Polsce), citylightach, tysiącach plakatów (rozsyłanych do szkół, bibliotek, urzędów i gmin), a przede wszystkim na stronie projektu, gdzie znajduje są dostęp do wszystkich utworów.

Z okazji Stulecia Niepodległości Legalna Kultura przygotowała również rekomendacje istotnych utworów polskiej kultury z lat 1918-2018.

Co w tym roku jest na widoku?

Teatr

Teatr Telewizji – fenomen, który nie ma odpowiednika na świecie wrócił w ostatnich latach do najlepszej tradycji, czyli cotygodniowych premier. W Kulturze Na Widoku można zobaczyć premiery ostatnich dwóch lat - między innymi klasykę (spektakle według Gombrowicza, Conrada czy Fredry), kryminały (np. „Mock” Marka Krajewskiego), sztukę o Józefie Piłsudskim czy rejestracje spektakli z polskich teatrów. Wśród aktorów m.in.: Danuta Stenka, Anna Dymna, Jan Frycz, Piotr Adamczyk, a wśród reżyserów – Robert Gliński, Jan Englert, Agnieszka Glińska czy Wawrzyniec Kostrzewski. W projekcie również spektakle Teatroteki oparte na tekstach współczesnych dramatopisarzy i przedstawienia Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Perłą w koronie są spektakle Tadeusza Kantora, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy czy Krzysztofa Warlikowskiego.

Filmy

Najnowsze filmy Jana P. Matuszyńskiego i Urszuli Antoniak, „Twój Vincent” (nagradzana animacja Doroty Kobieli), „Powidoki” Andrzeja Wajdy, „Ptaki śpiewają w Kigali” Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze, „Pianista Romana Polańskiego (zwycięzca Plebiscytu Na Polski Film Dwudziestolecia) to tylko kilka spośród 170 filmów z legalnych źródeł dostępnych w tegorocznej edycji. Obok polskich produkcji widzowie mogą obejrzeć najciekawsze produkcje zagraniczne - m.in. „The Square”, „Toni Erdmann” i „Pokój”. W projekcie Kultura na Widoku znajdą się też wybitne polskie filmy ostatnich kilkudziesięciu lat (m.in. obrazy Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Wojciecha Marczewskiego, Marka Koterskiego i Wojciecha Smarzowskiego). Poza tym dokumenty, animacje i etiudy ze szkół filmowych w Łodzi, Katowicach i Warszawie.

Muzyka

Sting w duecie z Shaggym, ulubiony zespół Karla Lagerfelda, a także muzyka, której nie znajdziemy na półkach sklepowych w Polsce. Sprawdźcie, które albumy przeszły ostrą selekcję Legalnej Kultury. Wśród nich m.in. nowa Björk, Marilyn Manson i Charlotte Gainsbourg. Spośród polskich wykonawców między innymi dziewczyny z zespołu Tulia i nawiązujący do tradycji kielecczyzny Tęgie Chłopy oraz nowoczesna elektronika w wydaniu Natalii Nykiel i Ms. Obsession. Legalna Kultura wybrała ciekawe polskie debiuty ostatniego roku – „Wiersz ostatni” Kasi Lins i „Flashback” Rosalie, a także płyty znanych artystów w nowym wydaniu jak „Szatana na Kabatach” Arka Jakubika czy „Dom z ognia” Barbary Wrońskiej. W projekcie hip-hop OSTR-a, L.U.C.-a i Pokahontaz oraz nagrania jazzowe najwyższej próby od Macieja Obary i Marka Napiórkowskiego. Wśród albumów melomani znajdą też płyty nominowane do Fryderyków 2018. {Poza tym najnowsze soundtracki do filmów i seriali, i płyty z muzyką poważną.

Książki

Biografie Stanisława Lema i Witolda Gombrowicza, najnowsza powieść Zygmunta Miłoszewskiego, debiut literacki Katarzyny Nosowskiej i opowiadania Olgi Tokarczuk. Poezja, klasyki literatury światowej, przedwojenne poradniki i książki edukacyjne dla dzieci. Łącznie ponad 130 tytułów. Można znaleźć też wspomnienia Andrzeja Korzyńskiego (twórcy postaci Franka Kimono), przełomową książkę Magdaleny Grzebałkowskiej o życiu Krzysztofa Komedy. Kultura Na Widoku zachęca także do czytania literatury pięknej i poezji. W tegorocznej edycji na czytelników czekają m.in. kryminały Marka Krajewskiego i Wojciecha Chmielarza, obszerny zbiór reportaży Hanny Krall, poezje Stanisława Grochowiaka, Dariusza Foksa i Mirona Białoszewskiego, prozę Leo Lipskiego oraz „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wichy.

Dla najmłodszych

Swoją sekcję mają także młodsi widzowie, słuchacze i czytelnicy. „Tarapaty” czy „Za niebieskimi drzwiami” to filmy już docenione na wielu polskich i zagranicznych festiwalach, miło będzie też powrócić do starszych dokonań polskiej animacji jak „Parauszek” czy „Pchła Szachrajka”. Wśród spektakli znalazły się m.in. „Bajki robotów” Stanisława Lema, „Krawiec niteczka” i widowisko operowe „Bajko, gdzie jesteś”. Muzykę dla dzieci reprezentują Majka Jeżowska, Jerz Igor i Natalia Kukulska, która śpiewa kołysanki Marka Napiórkowskiego. Nie zabraknie tu też muzyki filmowej dla najmłodszych, a dla bardziej aktywnych maluchów Legalna Kultura przygotowała 8-godzinny album z muzyką klasyczną do snu („Sleep” Maxa Richtera”). Wśród książkowych rekomendacji m.in. najnowsza książka Rafała Kosika („Amelia i Kuba. Wenecki spisek”), „Pamiętnik Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej, „Opowiadania z Doliny Muminków” Tove Jansson oraz pierwsza biografia Adama Mickiewicza dla dzieci. Część propozycji czytelniczych dla najmłodszych również w formie audiobooków.

Projekt jest finansowany ze środków European Union Intellectual Property Office.

Źródło: Legalna Kultura