Body leasing IT daje firmom przewagę na rynku

Rozmowa z Martą Barcicką, Kierownikiem Zespołu Zarządzania Personelem i HR w PKO BP Finat.

Jakie są obecnie trendy wśród firm korzystających z body leasingu?

Klientom zależy na dostępności; termin "na wczoraj" jest powszechnie używany w branży. Najczęściej firmy zainteresowane są wynajmem ekspertów na konkretny projekt. Dzisiaj najbardziej pożądani na rynku są programiści Java, Python, .NET etc. Natomiast jeśli mówimy o formach współpracy, to są one bardzo zróżnicowane. Od takich, do których angażuje się pojedynczych konsultantów, poprzez wynajem kompetencji całego zespołu. Popularne są dwa podstawowe modele współpracy: time & material oraz fixed price. Pierwszy charakteryzuje się rozliczaniem na zasadzie przepracowanych godzin przez konsultanta na podstawie tzw. timesheetów. Drugi model polega na wycenie projektu, wyznaczeniu założeń i realizacji przez zespół konsultantów. Po oddaniu projektu lub poszczególnych jego etapów klient rozlicza się z dostawcą.

Body leasing, nazywany również outsourcingiem personalnym, to okresowy najem specjalistów IT o różnym zakresie kompetencji. Rozwiązanie to jest coraz częściej stosowane dla usprawnienia zarządzania projektami IT i obniżenia ich kosztów. Jest korzystne zarówno dla dużych, średnich, jak i mniejszych firm.

Jak korzystać z body leasingu najtaniej?

Przede wszystkim należy dobrze określić na wstępie rzeczywiste potrzeby firmy. Body leasing jest jednak sam w sobie rozwiązaniem, które może znacznie obniżyć koszty pracodawcy w długim terminie. Przedsiębiorstwa nie tracą czasu na poszukiwanie specjalistów na rynku, a tym samym unikają związanych z tym nakładów finansowych. To firmy dostawcze mają bazy danych, w których znajdują się eksperci IT z różnych obszarów, a także zespoły rekruterów IT, którzy dedykowani są wyłącznie do pozyskiwania specjalistów z rynku. Klient nie ponosi też kosztów utrzymania pracownika etatowego i oszczędza na obsłudze kadrowo-administracyjno-księgowej. Rozwiązanie to pozwala też zaoszczędzić na inwestycjach w sprzęt, licencje, a często też powierzchnię biurową. Pamiętajmy, że body leasing umożliwia zaangażowanie konsultantów na krótki okres. Bywa, że klient potrzebuje takiego wsparcia na kilka godzin, co kilka dni. W takich sytuacjach brak sztywnych kosztów związanych z tradycyjną formą zatrudnienia jest dużym udogodnieniem dla firmy.

Jakich błędów powinny się wystrzegać firmy decydujące się na outsourcing kompetencji IT?

Najbardziej newralgicznym etapem jest wybór dostawcy i początek procesu negocjacji. Należy sprawdzić referencje takiej firmy i dokładnie zabezpieczyć się w momencie tworzenia SLA (Service Level Agreement). Ma to szczególne znaczenie przy współpracy w modelu fixed price, na przykład przy zleceniu zdalnych prac projektowych dla zespołu testerskiego. W takich przypadkach ważne jest też precyzyjne określenie harmonogramu, kwestii organizacyjno-logistycznych i innych szczegółów współpracy. W klasycznym body leasingu częstym problemem jest źle określony przez klienta profil kandydata. Na przykład klienci często wskazują zbyt duże oczekiwania kompetencyjne w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W efekcie niepotrzebnie rośnie koszt zlecenia, a często też wydłuża się czas dostarczenia pracowników. Żeby tego uniknąć, warto, aby w spotkaniach z dostawcą body leasingu od początku uczestniczył menadżer techniczny odpowiadający za projekt. Dzięki temu łatwiej jest sprofilować faktyczne potrzeby klienta.

W jaki sposób udaje się Państwu pozyskiwać pracowników IT dla swoich klientów na tak trudnym rynku?

Jako firma mamy dość unikalną sytuację. Obsługując przez lata tak dużą grupę kapitałową jak grupa PKO Banku Polskiego, musieliśmy wypracować metody sprawnego pozyskiwania kandydatów. W efekcie potrafimy oferować outsourcing kadr IT szybciej i taniej niż konkurencja. Mamy bardzo bogatą bazę, w której znajdują się osoby z eksperckim kompetencjami, programiści, testerzy, analitycy etc. Korzystamy z najnowszych narzędzi na rynku, co pozwala nam w szybki sposób dotrzeć do potencjalnych kandydatów. W efekcie pierwsze CV przesyłamy klientowi po dwóch, trzech dniach od zapytania. Używamy technik direct search, pojawiamy się na branżowych wydarzeniach i targach pracy, gdzie potrafimy przyciągać wartościowych kandydatów. Nie ukrywam, że pomaga nam w tym też marka grupy kapitałowej PKO BP. Muszę również pochwalić nasz zespół. To osoby z headhunterskim zacięciem, które wiedzą, jak i gdzie szukać potencjalnych kandydatów.

Czy outsourcing kadr IT jest dostępny też dla mniejszych firm?

Oczywiście, że tak. Mniejsze firmy, zlecając usługę na zewnątrz, tną koszty, a zaoszczędzone środki mogą przeznaczyć na główną działalność firmy. MŚP dobierają rozwiązania outsourcingowe do swoich aktualnych potrzeb. Zlecają na zewnątrz całe procesy, jak np. obsługę klienta (Call Centre, Service Desk, Help Desk), lub konkretną część projektu, jak np. zbieranie wymagań na etapie analizy, lub testy manualne. Rozwiązania body leasingu mogą być uszyte na miarę dla konkretnych pomysłów czy potrzeb.

Czy można korzystać z usług body leasingu zdalnie? Czy w praktyce to się sprawdza?

Jest to coraz bardziej popularne rozwiązanie na rynku. Dzisiaj, przy „kurczącym” się świecie, rozwoju narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do aplikacji czy innych systemów, ta metoda budzi spory entuzjazm. Ułatwia ona dostęp do szerokiej bazy ekspertów firmom z mniejszych miejscowości. Nowoczesne rozwiązanie informatyczne pozwalają zarządzać zarówno jakością, jak i sposobem wykonywania pracy konsultantów. Praca zdalna jest też dobrym sposobem na uzupełnienie zasobów lub gdy fizycznie brakuje miejsca w biurze. Należy jednak pamiętać, by przy tym modelu współpracy zwrócić większą uwagę na takie aspekty, jak bezpieczeństwo przepływu danych oraz odpowiednie zarządzanie czasem i organizacją pracy.

PKO BP Finat to spółka z grupy PKO Banku Polskiego. Oferuje usługi outsourcingowe dla firm. Jako dostawca usług body leasingu posiada jedną z największych w Polsce baz pracowników IT o różnym profilu doświadczenia. Usługa dostępna jest w całym kraju, zarówno dla dużych, jak i mniejszych firm.