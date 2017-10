Blokujesz ekran za pomocą wzoru? Możesz mieć problemy

Badania przeprowadzone przez naukowców z Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Uniwersytetu Maryland sprawdziły, co może najlepiej zabezpieczyć smartfony przed tzw. atakami zza ramienia. W przeprowadzanych testach sprawdzono, czy uczestnicy badania potrafili określić wzory blokady ekranu patrząc na smartfon pod różnymi kątami, z odległości około 1,8 metra. Efekty badań okazały się zaskakujące.

Okazało się, że to właśnie popularna blokada ekranu za pomocą wzoru jest najbardziej ryzykowną opcją. 64 procent osób podglądających smartfon było w stanie odtworzyć wzór blokady. Niewielka zmiana sposobu korzystania ze wzoru blokady, poprzez wskazywanie jedynie punktów wzoru, obniżała efektywność podglądaczy do poziomu 35,3 procenta. Najskuteczniejszym sposobem ochrony telefonu, w opinii naukowców, okazał się sześciocyfrowy PIN. Prawdopodobieństwo odgadnięcia blokady spada wówczas do poziomu 10 procent.

Eksperci z firmy ESET przypominają, że nawet sześciocyfrowy kod PIN lub skomplikowany wzór nie dają stuprocentowej pewności przed przełamaniem zabezpieczeń - znane są bowiem przypadki odgadnięcia blokady na podstawie smug pozostawionych na ekranie smarftona. Skuteczność ochrony może jednak podnieść zachowywanie dyskrecji podczas odblokowywania urządzenia, okresowe zmienianie PIN-u lub wzoru blokady oraz… dbanie o czystość ekranu smartfona.

W opinii specjalistów warto dodatkowo zabezpieczyć telefon wyposażając go w aplikację, która - w razie kradzieży lub zgubienia - pozwoli na aktywację dodatkowej blokady dostępu do telefonu i danych na nim zgromadzonych, a także umożliwi zdalne skasowanie wszystkich danych zapisanych w pamięci urządzenia i na zainstalowanej w nim karcie. Wspomniane funkcje są obecne w niektórych mobilnych aplikacjach antywirusowych.