Blokowanie stron z podpisem Prezydenta, wyrok w sprawie e-handlu alkoholem. Przegląd (e)prawny 5.01.2017

Blokowanie stron z podpisem Prezydenta

28 grudnia Prezydent podpisał ustawę hazardową wprowadzającą... nową formę cenzury internetu w Polsce. Postanowiliśmy zaczekać z tą informacją, bo przed samym sylwestrem zapewne niewiele osób zwróciłoby na nią uwagę.

Ustawa nakłada na ministra finansów obowiązek prowadzenia Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. Wpis do rejestru będzie stanowił czynność materialno-techniczną, wobec której zainteresowanym stronom będzie przysługiwał sprzeciw. W praktyce blokada może być łatwa do ominięcia, ale nie można wykluczyć omyłkowych blokad. Co ciekawe, plany rządu zostały nieco złagodzone w stosunku do pierwotnych propozycji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących blokowania stron oraz zakazu oferowania i udostępniania usług płatniczych na stronach wymienionych Rejestrze, a także przepisów statuujących kary pieniężne za naruszenie obowiązków w tym zakresie, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Senator PiS posłużył się danymi swoich pacjentów

TOK FM podaje, że senator PiS Andrzej Stanisławek z Polski Razem złamał prawo, wykorzystując dane osobowe swoich pacjentów. Prof. A. Stanisławek, z zawodu lekarz onkolog, kandydował w roku 2014 do Europarlamentu. Na adresy domowe swoich pacjentów rozesłał listy z informacjami o programie partii Polska Razem. Do decyzji GIODO na temat tej sprawy dotarł reporter TOK FM.

Co zrobił GIODO? Według TOK FM stwierdził, że nie ma podstaw do wydania jakiegokolwiek nakazu, a jednak nie miał wątpliwości, że doszło do złamania prawa.

Podstawa programowa kształcenia - konsultacje

30 grudnia MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt podstawowej. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 10 stycznia 2017 roku. Z kolei na uwagi związków zawodowych i partnerów społecznych ministerstwo czeka do 30 stycznia 2017 roku. Szczegóły na stronie MEN.

Alkohol przez internet? To niezgodne z prawem!

Urzędnicy zapowiadają, że sklepy handlujące alkoholem przez internet mogą stracić zezwolenia. Jest to efekt niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, któremu urzędnicy już dobrze się przyjrzeli. NSA orzekł, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest restrykcyjna i nie pozwala na sprzedaż alkoholu poza lokalem. Jej art. 1 wyraźnie wskazuje, że celem jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a art. 2, że przeciwdziałanie alkoholizmowi realizuje się m.in. przez ograniczenie dostępności alkoholu. O sprawie pisze Gazeta Prawna.

Recepty nie dla hurtowni

„Nie ma prawnej możliwości, aby apteki przekazywały recepty lub ich kserokopie do hurtowni farmaceutycznych z danymi identyfikującymi pacjenta” – takie stanowisko przedstawiło ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na wątpliwości aptekarzy dotyczące działań niektórych hurtowni. Część z nich przed wysłaniem leku wymaga bowiem przesłania skanów recept bądź podania ich unikalnego numeru. Zdaniem ministerstwa praktyka jest niedopuszczalna nawet gdy dane pacjenta są zasłonięte. O sprawie pisze Gazeta Prawna.

Spór o publikowanie wizerunku funkcjonariusza

HFPC wsparła dziennikarzy lokalnych w złożeniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy prawa do ochrony wizerunku funkcjonariuszy publicznych i zasad jego publikacji w prasie. W lokalnym czasopiśmie „NOWa Gazeta Trzebnicka” ukazały się artykuły dotyczące policjantki jeżdżącej do pracy samochodem, mimo że nie posiadała prawa jazdy. Dziennikarze otrzymali wcześniej sygnały od czytelników w tej sprawie. Publikacje zawierały dane funkcjonariuszki oraz jej zdjęcie. Funkcjonariuszka pozwała redakcję gazety o naruszenie dóbr osobistych, domagając się zakazu dalszej publikacji i rozpowszechniania wizerunku oraz usunięcia materiałów prasowych ze stron internetowych.

Jak służbom służy ustawa inwigilacyjna?

Fundacja Panoptykon spytała służby, czy zawarły już porozumienia dające im łatwiejszy dostęp do tzw. "danych internetowych". Taką możliwość przewidywała przyjęta w ubiegłym roku ustawa inwigilacyjna. Ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego fundacja spotkała się z odmową (i to podwójną). Wszystko jest tajne, ale Panoptykon oczywiście chce składać skargę do sądu.

Watchdog wygrał z Ministerstwem Finansów

Sieć Obywatelska Watchdog Polska poinformowała, iż sąd administracyjny w Warszawie uwzględnił jej skargę związaną z nieudostępnieniem informacji publicznej przez Ministerstwo Finansów. Organizacja pozarządowa chciała poznać korespondencję polskiego rządu z Moody’s & Poors. Miało to związek z pojawiającymi się informacjami, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego może negatywnie wpłynąć na pozycję finansową Polski na arenie międzynarodowej.

W wyroku z 19 grudnia 2016 r. WSA w Warszawie uwzględnił skargę Sieci Watchdog i uchylił decyzje wydane przez Ministra Finansów, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem sądu Minister Finansów uzasadnił odmowę udostępnienia informacji w sposób lakoniczny, co nie jest prawidłowym ograniczeniem prawa do informacji. Zgodzono się także z tym, że nawet jeśli poszczególne informacje, zawarte w korespondencji z agencją ratingową, mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorcy, to na pewno nie cała dokumentacja.

Pozew przeciwko prawnoautorskim trollom

Clear Skies Network (CSN), firma zajmująca się copyright trollingiem, została pozwana przez osoby wzywane przez nią do ugody. Pozew wspomina o tym, że sama CSN mogła udostępniać filmy w sieci P2P w celu "łowienia" piratów. To niestety oznaczałoby, że w istocie doszło do oszustwa podobnego do tego, w związku z którym aresztowano prawników firmy Prenda Law. O sprawie pisze TorrentFreak.

Zero-rating powstrzymany w Holandii

W Holandii urząd ds. ochrony konsumentów zakazał operatorowi T-Mobile świadczenia usług darmowego dostępu do określonych serwisów muzycznych. Te usługi naruszały holenderskie regulacje dotyczące tzw. neutralności internetu. Holenderski organ przy okazji przypomniał, że w istocie nie ma czegoś takiego jak "darmowy transfer danych". W rzeczywistości to serwisy niedarmowe stają się droższe, a dodatkowo dochodzi do ograniczenia konkurencji. Oczywiście trudno to dostrzec, jeśli władza "zabiera darmową usługę". O sprawie pisze Wireless Week.

