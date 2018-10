Blockchain w e-commerce

Niezależnie od tego co myślimy o kryptowalutach warto mieć świadomość, że zastosowanie technologii blockchain jest znacznie szersze. Może być ona wykorzystywana między innymi w sprzedaży internetowej. Pierwsze tego typu projekty już działają i mają się świetnie.

Czym jest technologia Blockchain?

Blockchain czyli łańcuch bloków to zdecentralizowana i rozproszona baza danych, która zakodowana jest za pomocą algorytmów kryptograficznych. Technologia ta umożliwia przechowywanie oraz błyskawiczne przesyłanie informacji o transakcjach zawartych w internecie. Blockchain opiera się na sieci peer-to-peer bez centralnych komputerów oraz systemów zarządzających. Dzięki temu jest całkowicie bezpieczna i przy tym niezawodna.

W jaki sposób może być wykorzystywana w e-commerce?

Blockchain to technologia, która może być wykorzystywana w handlu na wiele różnych sposobów. Programy lojalnościowe, wprowadzanie przez sklepy błyskawicznych płatności, dbałość o całkowite bezpieczeństwo danych - to tylko niektóre z możliwości, które daje wykorzystanie tej technologii. Nic więc dziwnego, że specjaliści zgodnie twierdzą, że Blockchain to przyszłość e-handlu.

Przykłady z naszego podwórka

W polskich sklepach również trwają przygotowania do wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących technologię Blockchain. Jednym z prekursorów jest księgarnia internetowa Merlin. Jej pomysł to wykorzystanie Blockchain w programie lojalnościowym. Klienci mają być nagradzani tokenami, dzięki którym nie tylko będą mieli możliwość korzystania z atrakcyjnych zniżek, ale również odkładania zgromadzonych środków w swoim portfelu a nawet wymieniania ich na kryptowaluty. Co więcej, osoby, które będą korzystać z tego nowoczesnego rozwiązania będą miały dostęp do ofert niedostępnych dla innych.



Jak widać Blockchain to technologia, która ma przed sobą przyszłość nie tylko na rynku kryptowalut, ale również w handlu internetowym. Warto być więc na bieżąco i poszukiwać rozwiązań, które mogą sprawdzić się w przypadku twojej firmy.