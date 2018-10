Blockchain w administracji państwowej

Blockchain to technologia, która jest w Europie w fazie tzw. proof of concept (faza polegająca na uzyskaniu dowodu słuszności koncepcji - przyp.red., lecz jej popularyzacja idzie bardzo szybko i wdrożenia blockchain są też coraz większe, coraz bardziej widoczne. Ponadto przygotowanie tej technologii jest coraz lepsze, co podkreśla Anna Katarzyna Nietyksza, prezes Cloud Community Europe w Polsce.

Blockchain jest uważany za najbezpieczniejszą obecnie technologię przechowywania informacji. To system rozproszonej bazy danych oparty na algorytmach matematycznych i kryptografii. Podstawowym elementem blockchain jest blok danych, który zawiera pakiet zaszyfrowanych informacji o przeprowadzanych transakcjach. Poszczególne bloki danych są ze sobą chronologicznie połączone, w efekcie powstaje łańcuch bloków (stąd nazwa „blockchain”), gdzie zmiana danych transakcji w jednym bloku zmienia wszystkie bloki, to zaś stanowi o bezpieczeństwie i pewności danych zawartych w blokach blockchain.

Taka rozproszona księga transakcji jest przechowywana na maszynach uczestników systemu na zasadzie peer-to-peer, czyli gdzie wszystkie strony pełnią równorzędną rolę w systemie wymiany danych.

Anna Katarzyna Nietyksza podkreśla, iż transakcje peer-to-peer powodują, że jest praktycznie niemożliwe złamanie tej technologii, tym bardziej, że dane są szyfrowane. W odróżnieniu od normalnych centrów danych czy przetwarzania w chmurze, blockchain szyfrując dane chroni je na etapie początkowym w gigantycznej, rozproszonej bazie. Ekspertka dodaje, że im bardziej ta technologia będzie się rozwijała, tym trudniej będzie ją złamać.

Po możliwości, jakie daje blockchain sięga coraz więcej branż, ale też administracje państwowe. W Gruzji blockchain jest wykorzystywany do rejestracji, a także przy sprzedaży i zakupie tytułów własności gruntów. W Estonii udostępniany jest obywatelom serwis KSI blockchain – Keyless Signature Infrastructure, umożliwiający obywatelom dostęp do usług publicznych, który sprawia, że nawet przy ataku innego kraju, Estonia mogłaby nadal funkcjonować w świecie wirtualnym. Także Bank Centralny Litwy przenosi część swoich rejestrów na blockchain. Po technologie sięga coraz więcej innych krajów, w przyszłości czeka to także Polskę. Anna Katarzyna Nietyksza uważa, że rejestry państwowe powoli będą przenoszone do blockchain po to, żeby zachować pełne szyfrowanie i bezpieczeństwo danych.

Źródło: Newseria