Blockchain dla biznesu - dowiedz się więcej

Blockchain to ostatnio jedna z najmodniejszych technologii, która zdaniem wielu zmieni oblicze współczesnego świata. Gartner od kilku lat wskazuje ją wśród trendów, które mają szansę wpłynąć na sposób funkcjonowania firm i poprawę jakości życia. Wg IDC do 2020 roku wydatki na rozwiązania bazujące na tej technologii sięgną w Europie 3,5 mld dol., co stanowi wzrost z prędkością 80,2% rdr. Eksperci prognozują, że już w 2018 roku inwestycje w Europie w blockchain sięgną 400 mln dol. Liderem pozostają Stany Zjednoczone, które odpowiadają za 40% inwestycji w blockchaina, a ich globalna suma w 2018 roku ma sięgnąć 2,1 miliarda dol. Według IDC po blockchain najchętniej sięgają branże: finansowa (43% wydatków na tę technologię pochodzić będzie z tego sektora) produkcyjna (20%), usługowa (11%), rynek infrastruktury (8%) i sektor publiczny (8%).

Co sprawia, że blockchain jest tak bezpieczny?

Blockchain oferuje trzy funkcje bezpieczeństwa: dane nie mogą zostać zmienione po utworzeniu wpisu, rejestr jest przejrzysty (wszyscy uczestnicy mogą zobaczyć, co się dzieje) i autonomiczny (samorządny). Oznacza to, że nikt nie może zmienić zapisu bez wiedzy innych stron. Eliminuje przy tym potrzebę scentralizowania za pośrednictwem zaufanej strony trzeciej - nie potrzebujemy więc pośrednika, któremu trzeba zapłacić za czuwanie nad poprawnością transakcji.

Technologia blockchain i jej zastosowania

Najbardziej znanym przykładem działania technologii blockchain jest kryptowaluta Bitcoin, ale istnieje wiele innych przypadków wdrożeń. Nie ma wątpliwości, że blockchain będzie systematycznie rozwijany, także poza płatności cyfrowe. Już teraz powoli technologia ta jest używana do inteligentnych kontraktów (Smart Contracts), które są napisane w kodzie, który może uwolnić fundusze, przekazywać informacje, rejestrować i osadzać dane oraz dokonywać zakupów - wszystko w zaprogramowanym, autonomicznym trybie. Może to mieć duży wpływ na takie elementy jak np.: tożsamość cyfrowa, głosowanie, zarządzanie, śledzenie zasobów, śledzenie łańcucha dostaw, transakcje M2M oraz tożsamość i reputacja dostawcy.

Oto kilka przykładów branż z potencjałem na wykorzystanie możliwości technologii blockchain:

Finanse

Branża finansowa jako jedna z pierwszych zainteresowała się potencjałem blockchain. W 2015 roku powołano konsorcjum banków i firm FinTech, którego celem jest jej rozwijanie. Blockchain ma być bezpieczniejszym sposobem na przechowywanie zapisów bankowych i szybszym tańszym sposobem przekazywania pieniędzy.

Opieka zdrowotna

Niektóre z największych wyzwań w opiece zdrowotnej można rozwiązać za pomocą systemu blockchain, umożliwiając wszystkim lekarzom i pracownikom służby zdrowia bezpieczny i łatwy dostęp do dokumentacji medycznej. Wyobraźmy sobie, że cała nasza dokumentacja medyczna jest w jednym miejscu, niezależnie od tego ile razy zmieniamy lekarzy lub u ilu specjalistów w różnych miejscach jesteśmy. Dokumentacja ta może być dostępna natychmiast, w dowolnym momencie, oferując lekarzom ratującym nasze życie dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z naszym zdrowiem.

Polityka i administracja

Systemy głosowania zabezpieczone technologią blockchain byłyby niemalże całkowicie nie do sfałszowania. Od rejestracji wyborców po weryfikację tożsamości i liczenie głosów system byłby bezdyskusyjny. Aplikacje oparte na technologii blockchain mogą być wykorzystywane do zmniejszania biurokracji i korupcji w agencjach rządowych. Działania administracji publicznej takie jak zbieranie podatków, składek, wydawanie aktów własności, wpisywanie do księgi wieczystej, dokonywanie rejestrów (PESEL, NIP itp.) - wszystko to mogłoby być zapisywane w blockchain co z pewnością zoptymalizowałoby i usprawniło cały system, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo danych.

Nieruchomości

Jeśli kiedykolwiek kupiłeś lub sprzedałeś dom, wiesz, ile dokumentów jest związanych z taką transakcją. Systemy blockchain mogą być używane do uproszczenia procesu i całkowitego wyeliminowania rachunków powierniczych. Można zaprojektować inteligentne kontrakty, które będą wykonywane tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki, w tym finansowanie. Poza tym wszystkie dokumenty można bezpiecznie przechowywać w blockchain.

Branża muzyczna (artystyczna) i potwierdzenie praw własności

Zapisanie utworu (muzycznego, zdjęcia, czy też innego dzieła) w blockchain umożliwia potwierdzenie, że należy on niezaprzeczalnie do konkretnej osoby. Blockchain przechowuje te informacje w sposób trwały i niezmienny. W ten sposób wykorzystując tzw. dowód istnienia można potwierdzić autorstwo. Daje to ogromne możliwości zastosowania w dziedzinie różnorodnych rejestrów praw własności. Aplikacje bazujące na blockchain mogłyby też umożliwić skierowanie płatności za odsłuchanie danego utworu bezpośrednio do konkretnego artysty. Np. po odsłuchaniu utworu przez 1 minutę, odpowiednia kwota z naszego ,,wirtualnego portfela” w blockchain trafiałaby do wykonawcy. Inny komputer weryfikowałby czy długość utworu jaki odsłuchaliśmy zgadza się z tą za którą zapłaciliśmy i robiłby odpowiedni wpis w rejestrze blockchain.

Branża prawnicza

Przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, a także weryfikacja ich pochodzenia są kluczowymi zadaniami w branży prawniczej. Dzięki technologiom opartym o blockchain pytania dotyczące legalności testamentów lub innych dokumentów prawnych można wyeliminować poprzez bezpieczne przechowywanie i weryfikowanie dokumentów.

Wynajem i udostępnianie przejazdów

Blockchain może stworzyć prawdziwe sieci peer-to-peer do wypożyczania i współdzielenia dóbr i usług, które wyeliminują potrzebę pośrednictwa firm trzecich, która naturalnie za swoje usługi naliczają dodatkowe opłaty. W rzeczywistości nie ma powodu, dla którego sieci typu peer-to-peer nie mogłyby rozwinąć się, by wynajmować i pożyczać wszystko, od książek po narzędzia, meble i inne dobra.

Organizacje charytatywne i pomocowe

Wiele osób chce przekazywać darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, ale martwi się, czy ich pieniądze rzeczywiście dotrą do zamierzonych odbiorców. Organizacje charytatywne mogą budować zaufanie poprzez inteligentne kontrakty i systemy zarządzania reputacją online, które mogą pomóc darczyńcom w upewnieniu się, że ich pieniądze trafiają do określonych osób i miejsc.

Energetyka

Blockchain może ułatwić rozliczanie transakcji kupna-sprzedaży energii oraz usprawnić zarządzanie siecią dystrybucyjną. Technologia blockchain umożliwia zawieranie transakcji sprzedaży energii bezpośrednio, w czasie kilku sekund, co w innych przypadkach wymaga centralnego pośrednika. Dzięki wyeliminowaniu pośrednika i możliwości bezpośredniej sprzedaży zostaje obniżony koszt zakupu energii. Na redukcji kosztów w przyszłości skorzystają więc odbiorcy końcowi.

Źródło: Sparkbit