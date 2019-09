Blisko 70% firm nie spełnia wymogów RODO. Problemem są często systemy IT

Szereg korzyści i widmo wysokich kar

Choć wdrożenie wymagań stawianych przez RODO może wiązać się dla firmy z szeregiem problemów, niesie ze sobą także wymierne korzyści. Według raportu Capgemini, ponad 80% firm spełniających wymogi RODO zauważa poprawę swojego wizerunku w oczach klientów. Dodatkowo zdecydowana większość badanych zwróciła uwagę na wyższe niż pierwotnie zakładano korzyści związane z praktykami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa wewnątrz organizacji oraz poprawę morale wśród pracowników.

Jest także druga strona medalu – wysokie kary pieniężne, które organy ochrony danych osobowych coraz częściej stosują wobec firm, dopuszczających się w omawianym zakresie naruszeń. Warto wskazać chociażby przypadek sklepu internetowego Morele.net, na który Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 2,8 mln zł za wyciek danych osobowych z grudnia 2018 roku.

Co powinny zrobić firmy?

Do czynników komplikujących cały proces warto dodać fakt, że wokół unijnych regulacji narósł szereg mitów, przez co do dziś wiele osób nie ma pojęcia czego się od nich oczekuje i co należy zrobić, żeby uniknąć kary

Niestety nie ma na to jednej recepty. Wszystko zależy od tego, ile i jakie dane przetwarzamy oraz na jakie zagrożenia są one narażone. Na pewno warto rozważyć wprowadzenie do swojej infrastruktury dodatkowych rozwiązań bezpieczeństwa. Niezbędnym minimum w tym zakresie wydaje się skuteczny antywirus oraz narzędzie do szyfrowania – niektórzy znani producenci zabezpieczeń mają w swoim portfolio oba rozwiązania. Pomocne może się okazać również rozwiązanie DLP, służące do monitorowania przepływu danych w firmie oraz ochrony przed ich wyciekiem. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, w jakie wyposażone mogą być tego typu produkty.

Autor: Mateusz Piątek, product manager rozwiązań Safetica w Polsce