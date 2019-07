W zeszłym roku 56% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku od 16 do 74 lat regularnie korzystało ze społecznościówek. Nie jest to wynik szokujący, ale stale rosnący odkąd Eurostat prowadzi takie badania. Wszystko zaczęło się od 2011 roku i wyniku 38%. Przez siedem lat zanotowano więc wzrost o 18%. Gdzie w tym bilansie jest polski internauta? Jesteśmy daleko w tyle nie tylko za czołówką spod znaku niebieskiej flagi z żółtymi gwiazdkami, ale nawet za średniakami.

Czas na konkrety. Od Bałtyku aż po Tatry, od Odry do Wschodniej Ściany Polski – masowo klikamy w smartfony i laptopy sprawdzając co w …sieci piszczy. Okazuje się jednak, że tylko co drugi internauta z polskim paszportem regularnie korzysta z Facebooka, Twittera, Instagrama i innego Pinteresta. W raporcie Eurostatu z wynikiem 50% jesteśmy na szarym końcu stawki. Za nami są tylko Słoweńcy, Włosi i Francuzi z wynikiem 42%. Poniżej unijnej średniej plasują się także m.in. Bułgarzy, Węgrzy i Niemcy.

Kto w takim razie zawyża średnią Starego Kontynentu? Liderami są Duńczycy. Tych to koniem trzeba odciągać od pisania i komentowania postów w Internecie. Prawie 8 na 10 mieszkańców Królestwa Danii (79%) jest uzależnionych od mediów społecznościowych. Na drugim stopniu cyber-podium znaleźli się Belgowie z rezultatem 73%. Brązowy medal w tym zestawieniu przypada ex aequo Brytyjczykom (z powodu Brexitu pewnie wkrótce wypadną ze stawki) oraz Szwedom. W obu tych narodach 7 na 10 internautów regularnie korzysta ze społecznościówek. Po przeanalizowaniu tych danych i głębszym zastanowieniu można więc dojść do wniosku, że nad Wisłą wcale tak bardzo nie bujamy w internetowych obłokach i z nosem w ekranie smartfona.

Bartosz Gadzimski, CEO Zenboxa, zauważa, że media społecznościowe to nie tylko rozrywka, ale też źródło informacji. Łatwiej jest wejść np. na FB i przejrzeć najnowsze posty z portali, blogów, serwisów informacyjnych niż po kolei odwiedzać strony. W mediach społecznościowych sami ustalamy jakie treści nas interesują i w jaki sposób je filtrujemy. Mamy wszystko w jednym miejscu i pod kontrolą. To również ważny element przy prowadzeniu własnego biznesu.

Najwięcej z mediów społecznościowych korzystają młodzi mieszkańcy europejskiej wspólnoty. Aż 88% obywateli UE w wieku od 16 do 24 lat przyznaje się do fascynacji tego typu portalami. Młodzi Polacy zawyżają średnią. U nas aż 91% z nich regularnie zamieszcza, komentuje i udostępnia posty w sieci. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku seniorów. Unijna średnia wśród ludzi w wieku 65-74 lat to 19%. W Polsce tylko co dziesiąty senior korzysta z mediów społecznościowych.

Źródło: Zenbox