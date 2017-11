Black Friday - wykorzystaj moment zakupowego szaleństwa

Black Friday to zwyczaj zakupowy, który dotarł do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Za oceanem tradycją stało się, że pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia to dzień, w którym Amerykanie tłumnie ruszają już na przedświąteczne zakupy. Co ciekawe to zakupowe szaleństwo nie kończy się tylko na piątku, a przenosi również na kolejne dni weekendu, a nawet wydłuża się do tzw. Cyber Monday, gdyż właśnie w poniedziałek, po Black Friday, spodziewane są największe promocje w sklepach internetowych.

Według danych portalu CNN Money, w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych w trakcie weekendu od Black Friday do Cyber Monday, aż 154 miliony ludzi zrobiło zakupy w sklepach stacjonarnych lub online, co jednocześnie było wartością o 3 miliony większą niż w roku 2015. Zakupowe szaleństwo, które w tym roku przypada na 24 listopada, od lat ogarnia też Europę, w tym oczywiście Polskę.

Polacy lubią okazje zakupowe

Sprzedawcy liczą na rekordowe zyski z Czarnego Piątku (sama nazwa ma swój początek w czarnym kolorze atramentu, jakim księgowi w USA zapisywali zyski – czerwony oznaczał straty) oraz następujących po nim dni kolejnych. Klasyczne obniżki cen, darmowa wysyłka towaru, gratisy, rabaty na kolejne zakupy to najpopularniejsze sposoby, jakim sprzedawcy próbują nakłonić klientów do zakupów. Polacy chętnie korzystają z takich promocji, co potwierdza fakt, że w ostatnim roku aż 79% z nas wykorzystało obniżkę ceny do zakupienia produktu (dane z raportu dot. badania „Promocje lubiane mimo wad” wykonanego w 2017 r. przez instytut ARC Rynek i Opinia). Co natomiast zrobić, żeby klient z tej promocji skorzystał właśnie w konkretnym sklepie? Trzeba odpowiednio do niego dotrzeć i go przekonać.

Generowanie ruchu w sklepie – działania online

Informowanie o akcji w samym miejscu sprzedaży jest sprawą oczywistą, prostą i powszechną. Marki z zasobnym budżetem na działania marketingowe decydują się nawet na okolicznościowe kampanie radiowe i telewizyjne, jednak najpopularniejszym obszarem promocji są sfery on-line oraz mobile, które w ramach prowadzonych kampanii, dają możliwość bardzo korzystnych optymalizacji.

Jednym z często wybieranych sposobów informowania o okolicznościowych promocjach podczas Black Friday czy Cyber Monday jest reklama w Google AdWords, a także na Facebooku – te kanały komunikacji dają możliwość czasowego i targetowanego promowania treści, stąd pozwalają docierać do konkretnych odbiorców przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Podobnie jest z kampaniami display, czyli z graficznymi banerami emitowanymi na serwisach internetowych, z możliwością wyboru płatności w modelu za kliknięcia, odsłony czy wg dziennych emisji. Inną propozycją działań w ramach portali zewnętrznych są sieci afiliacyjne czy inaczej programy partnerskie. Warto zdecydować się również na rozwiązanie, które wiąże się z integracją sklepu z systemami zewnętrznymi, takimi jak porównywarki cen, internetowe pasaże handlowe czy serwisy aukcyjne.

Stosunkowo nowym, ale już coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się powiadomienia Push. Pozwalają one wysyłać krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie w formie pop-up nawet wtedy, gdy internauta nie odwiedza danej strony internetowej, a także wówczas, kiedy nie ma otwartej przeglądarki. Działanie tego narzędzia determinuje tylko jeden wymóg – dana osoba musiała być już wcześniej choć raz na stronie www i zgodzić się, aby takie powiadomienia otrzymywać. Z zapisem do swego rodzaju cyklicznych powiadomień wiąże się też opcja wysłania dedykowanego newslettera, który możemy kierować do dotychczasowej grupy klientów, ale także mailing, w którym Black Friday może być pretekstem i sposobem na pozyskanie kolejnych, nowych sympatyków.

Promocja mobilna, czyli postaw na SMS

Bardzo często wiedzę na temat aktualnych promocji czerpiemy z... ekranu telefonu komórkowego. Jak wynika z ostatniego raportu „Komunikacja SMS w Polsce”, wiadomości o charakterze handlowym otrzymało prawie 66% badanych i prawie 70% z nich zadeklarowało, że chciałoby otrzymywać je nadal. Spośród tych, którzy takie SMS-y otrzymywali, aż 86,5% ankietowanych wskazało, że najbardziej atrakcyjne są właśnie te dotyczące promocji i rabatów.

- SMS to prosty, szybki, a jednocześnie tani sposób informowania nieograniczonej liczby odbiorców. To jedno z podstawowych narzędzi marketingu mobilnego umożliwiające dotarcie z komunikatem natychmiast, co w przypadku akcji okolicznościowych jest szczególnie istotne. Warto jednocześnie zauważyć, że firmy wykorzystujące SMS-y w procesie komunikacji, pozytywnie oceniają ich konwersję sprzedażową. Jak wynika z suplementu biznesowego tego samego raportu, aż 91,2% uważa, że to naprawdę skuteczne narzędzie wspierające handel. Jak widać nawet krótki, ale treściwy komunikat, może stać się impulsem do zakupu – podsumowuje Edyta Godziek z SerwerSMS.pl.