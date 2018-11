Black Friday w Polsce - sprzedaż elektroniki rok temu i aktualny potencjał

Według statista.com, wartość sprzedanych produktów podczas ostatniego Czarnego Piątku w USA wzrosła o 16,8 % w odniesieniu do roku 2016. Przeciętny Amerykanin w ubiegłym roku wydał na zakupach niemal 1000 dolarów, podczas gdy na przykład pięć lat temu było to około 750 dolarów. Jak to wygląda w Polsce? Badania, jak np. TNS Kantar, wskazują, że mimo „raczkującej tradycji” świadomość tego zakupowego święta wśród Polaków jest wysoka i wciąż rośnie – aktualnie już 87% badanych wie, czym jest Black Friday (wzrost z 75% w roku 2017). Moment ten również i u nas staje się punktem zapalnym rozpoczynającym świąteczną gorączkę zakupów. W tym roku przypada on na 23 listopada, jednak w przypadku wielu sklepów trwa dłużej aniżeli jeden dzień. Komu nie wystarcza Black Friday, może dać upust zakupowemu szaleństwu także po nadchodzącym weekendzie, podczas Cyber Monday. Ciągle to jednak ten pierwszy cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem.



Karol Tokarski Dyrektor e-Commerce Komputronik zauważa, że w okresie promocji organizowanych podczas Black Friday wskaźnik odwiedzenia firmowej strony wzrasta nawet o ponad 200%, sama wizyta wydłuża się o 10%, a wzrost transakcji wynosi około 150%. Największe nasilenie ma miejsce w samym kulminacyjnym momencie promocji, czyli głównie w piątek. Spore zainteresowanie ofertą w roku ubiegłym firma miała także w czwartek i to wciąż większe niż podczas Cyber Monday.



Wśród niektórych krążą opinie, że oferty podczas „piątkowych” wyprzedaży nie są tak atrakcyjne jak w Stanach. Oczywiście wiele zależy od segmentu, w jakim promocja ma miejsce i od organizatora akcji, jednak zakupy technologiczne wydają się wyjątkowo opłacać. Badanie TNS Kantar potwierdza, że już w zeszłym roku Polacy kupili 100% więcej elektroniki.



Czy w obliczu zakupowych promocji Polacy mają jakieś szczególne preferencje? Na podstawie obserwacji marki Komputronik można mówić o wyborach z kategorii elektroniki i małego AGD. W tym czasie interesuje nas wszystko, co można kupić w obniżonej cenie – zarówno komputery, gry czy oprogramowania, jak i… męskie golarki. W przypadku takich promocji często samym katalizatorem potrzeby jest właśnie okazyjna oferta. Według badania opublikowanego pod koniec 2017 roku przez agencję doradczą KPMG, niska cena jest głównym czynnikiem motywującym do zakupu dla 76% Polaków. Właśnie dlatego w wielu krajach to listopad, a nie grudzień, jest miesiącem, w którym i konsumenci wykazują największą aktywność zakupową i sprzedawcy odnotowują największe zyski.



Źródło: Komputronik