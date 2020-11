Black Friday, czyli początek przedświątecznego okresu zakupowego

1. Czym najchętniej obdarowujemy się w Święta?

2. Lista przedświątecznych zakupów

3. Atrakcyjne okazje, z których warto skorzystać w Black Friday

Dla handlowców ostatnie dni listopada to początek najgorętszego okresu, który potrafi zapewnić znaczną część rocznych zysków. Jak wśród wielu ofert i promocji zachować rozsądek i dobrze przygotować się na Święta?

Badania opinii publicznej oraz trendy zakupowe analizowane przy okazji Black Friday jasno wskazują, jakie prezenty najczęściej można znaleźć pod świątecznym drzewkiem. Od lat dużą popularnością cieszy się elektronika użytkowa, która sprawdzi się bez względu na wiek obdarowanego. Najwięcej emocji wzbudzają elektroniczne gadżety, smartfony, konsole do gier, a wśród kobiet także urządzenia pozwalające zadbać o urodę. Klienci na prezent chętnie kupują także ubrania, ale tutaj ryzyko błędu jest większe, przede wszystkim ze względu na niedopasowany rozmiar.

Planując prezenty dla najbliższych, warto wcześniej przemyśleć, co sprawi im największą radość. Spontaniczna wyprawa na zakupy bardzo często kończy się fiaskiem, bo trudno podjąć decyzję widząc wiele różnych możliwości i nie mając w głowie konkretnego planu. Lista przedświątecznych zakupów świetnie sprawdzi się u wszystkich zabieganych, dla których zakup podarków to tylko jeden z obowiązków. Precyzyjny plan ułatwi też porównywanie ofert w różnych sklepach, co pozwoli nieco zaoszczędzić.

Zapobiegliwi, którzy świąteczne zakupy zaplanowali z wyprzedzeniem, mogą skorzystać z okazji oferowanych na Black Friday. Amerykańskie święto zakupów bardzo dobrze przyjęło się na polskim rynku i co roku przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Odpowiadają za to również coraz atrakcyjniejsze rabaty sięgające czasem nawet 70%. Black Friday to nie tylko domena sklepów stacjonarnych ale także sklepów i platform internetowych. Bez wychodzenia z domu można łatwo porównywać i kupować produkty na przykład w serwisie Allegro. Zaoszczędzony czas i pieniądze na pewno przydadzą się w najgorętszym przedświątecznym okresie.