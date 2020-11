Black Friday 2020 w internecie jest już rekordowy

- Za część notowanych dziś wzrostów odpowiada pojawienie się nowych sklepów na platformie jak i obserwowana przez nas coraz większa skłonność sprzedawców do prowadzenia działań reklamowych: w październiku aż połowa z nich deklarowała, że ma już zaplanowane akcje promocyjne na ostatni tydzień listopada. Jednak przede wszystkim widzimy, jak samo zjawisko Black Friday w sieci z roku na rok się nasila. W tym roku towarzyszyła mu odrobina niepewności. Z jednej strony mamy czas pandemii i zamknięte galerie handlowe, co naturalnie przekierowuje klientów do sieci - w październiku wartość transakcji na naszej platformie zwiększyła się o blisko 80 proc. w stosunku co do roku ubiegłego. Z drugiej strony święta zapowiadają się w tym roku bardziej kameralne, a spora część zakupów w Black Friday stanowiły zawsze prezenty. Tegoroczny wynik pokazuje jednak, że optymizm nie opuszcza konsumentów - ocenia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.



Z oprogramowania Shoper korzysta obecnie ponad 15 tys. sprzedających w sieci, co czyli niemal 20 proc. właścicieli sklepów internetowych w Polsce.