Biżuteria dla kobiet. 12 propozycji prezentów gwiazdkowych

Wisiorek w formie inicjału imienia (albo pseudonimu) obdarowanej to klasyczny i "bezpieczny" prezent, który spodoba się wielu kobietom i dziewczynom o zróżnicowanych gustach. Upewnij się tylko, czy obdarowana lubi złoto.

W dobie smartfonów czasomierze przestały już niemal całkowicie pełnić swoją tradycyjną rolę, ale pozostały elementem eleganckiego i wyrazistego stylu. Tutaj propozycja polskiej marki G.Gerlach.

Dziewczynom, które lubią Pandorę i chętnie noszą te bransoletki, charmsów (ozdób do bransoletki) nigdy dość. Literka to uniwersalny dodatek, pasujący do różnych stylów.

Srebro plus bursztyn = klasyka polskiej biżuterii. Bardzo ładne wykonanie.

Srebrne pozłacane kotki-sztyfty z różową emalią będą dobrym prezentem dla dziewczynki albo kobiety młodej duchem. Można dołączyć tabliczkę z grawerowanym napisem.

Dla kobiet i dziewczyn, którym nauka i technika jest miła - choćby filozofek, matematyczek, naukowczyń, startuperek... i wszystkich, które mają szerokie horyzonty, a my chcemy to podkreślić prezentem.

Delikatne, nie narzucające się srebrne kolczyki-sztyfty dla tych dziewczyn, które kochają przyrodę i wolność, ale cenią też odrobinę stylu.

Nieco nietypowy naszyjnik, w którym można ukryć zdjęcie, a obudowę ozdobić osobistym grawerem. Nie tylko dla romantyczek.

Kobieta w Twoim otoczeniu lubi broszki, ale róż i motylków ma już całą masę? A może zwykle nie nosi broszek, ale lubi wyraziste ozdoby? Wspinająca się żabka dekorowana kryształkami Swarovskiego wywoła uśmiech na twarzy takiej kobiety

Ta szwajcarska linia biżuterii inspirowana jest tradycją żeglarską. Kolorowy sznur zapinany na kotwiczkę spodoba się dziewczynom kochającym morze, jeziora i żeglarską przygodę.

Było już o koralikach do bransoletek, ale ten jest odważniejszy niż literka. Dla dziewczyn, które sięgają gwiazd!

Jeśli dziewczyna lub kobieta pasjonuje się naukami ścisłymi i techniką, może spodobać jej się pomysł wyrażenia tych upodobań także za pomocą biżuterii. Dobry, choć odważniejszy, pomysł na prezent np. dla nauczycielki...