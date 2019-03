Biuro bez papieru nadal głównie w filmach science fiction

Kiedy w latach 80. po raz pierwszy w biurach na szeroką skalę zaczęły się pojawiać ekrany, wielu ekspertów przewidywało szybki koniec papieru. 40 lat później widać, że nie mogli się bardziej mylić. Potwierdzają to badania przeprowadzone na 800 brytyjskich firmach, zlecone przez firmę Brother. Wynika z nich, że blisko 100% małych i średnich przedsiębiorców posiada drukarkę, a 79% skaner. Co więcej, są one bardziej intensywnie eksploatowane niż w poprzednich latach. 41% badanych deklaruje, że drukuje więcej niż w ubiegłym roku, a 39% taką samą ilość materiałów. Jedynie 14% udało się zredukować liczbę wydruków.

Pracownicy nadal wolą pracować na papierowych dokumentach. 71% z nich, gdy chce zwiększyć swoją wydajność drukuje materiały. Dla blisko 40% w tej formie są one dla nich łatwiejsze do czytania i przyswojenia.

Katarzyna Idzkiewicz, Marketing Coordinator w Brother Polska, zauważa, że kiedy czytamy tekst na kartce zapamiętujemy więcej niż korzystając z komputera, co potwierdzają badania. Jeśli jednak firma chce być konkurencyjna powinna wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą digitalizacja treści. Dla przykładu dzisiejsze skanery potrafią bezbłędnie przekształcać obraz na tekst, tym samym pozwalając na jego edycję, kopiowanie czy przeszukiwanie.

Pracownicy dostrzegają te zalety. Aż 64% z nich uważa, że dzięki skanowaniu mogą pracować wydajniej. Jako główne korzyści wskazują prostsze dzielenie się treściami z innymi członkami zespołu, a także łatwiejsze organizowanie dokumentów.

Istotnym trendem jest wprowadzenie kodeksów dobrych praktyk w zakresie druku, mających na celu zmniejszenie kosztów i oszczędność materiałów eksploatacyjnych. Obecnie 70% menedżerów planuje usprawnienie polityki druku, a 42% już wdrożyło taki kodeks. Inną ważną kwestią jest dbałość o środowisko. Dla trzech czwartych pracowników ma duże znaczenie, ale tylko połowa z nich stwierdza, że wpłynęło to na sposób, w jaki drukują.

Źródło: Brother