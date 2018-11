Biometryczne bramki na Lotnisku Chopina oraz w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin

Dziś w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Sipiera, wojewoda mazowiecki, podpisał umowę na wdrożenie systemu automatycznej odprawy granicznej z przedstawicielami wykonawcy - spółki Enigma System Ochrony Informacji. W ramach kontraktu zainstalowanych zostanie łącznie 25 bramek biometrycznych: 20 na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz 5 w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Dzięki inwestycji wartej 6,7 mln zł oba mazowieckie lotniska będą pierwszymi w Polsce korzystającymi z udogodnień automatycznej odprawy. Wpłynie to znacząco na bezpieczeństwo oraz komfort podróżnych.



Bramki ABC (ang. Automated Border Control) będą wykorzystane do odprawy granicznej głównie obywateli państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, posiadających biometryczne paszporty. Umożliwią podróżnym samodzielną odprawę. Bramki automatycznie zweryfikują dane zawarte w chipie biometrycznym paszportu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzą, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Automatyczne połączenie urządzeń z bazami danych Systemu Informacyjnego Schengen II, które obsługuje Straż Graniczna, pozwoli m.in. ustalić czy podróżny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Wdrożenie bramek biometrycznych zwiększy także przepustowość odprawy granicznej, a tym samym skróci czas oczekiwania podróżnych z kilku minut do kilkunastu sekund.



Pierwsza bramka ABC stanie jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym. Zautomatyzowana odprawa graniczna jest już przeprowadzana na innych europejskich lotniskach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Francji. Polska będzie 18 krajem, który posiada elektroniczny model kontroli pasażerów.



Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji