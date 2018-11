Bilans pierwszego półrocza z RODO

Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie i częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje nam RODO to tylko kilka plusów wynikających ze stosowania nowego prawa. Co jeszcze możemy powiedzieć o unijnym rozporządzeniu pół roku od wejścia w życie?