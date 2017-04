Big Data ością w gardle korporacji. Mimo górnolotnych deklaracji, zaawansowana analityka danych wciąż w powijakach

76 proc. korporacji wdraża już analitykę Big Data – wynika z badania przeprowadzonego przez Dimensional Research dla Qubole. Prognozy w tym obszarze są równie optymistyczne, bo aż 20 proc. firm planuje implementację takiej analityki w niedalekiej przyszłości. Z pozytywnych informacji zawartych w raporcie warto przytoczyć jeszcze te, dotyczące zapotrzebowania na Big Data. 93 proc. respondentów jest zdania, że popyt biznesu na technologie, które okiełznają dane z całego przedsiębiorstwa i źródeł zewnętrznych wciąż rośnie.

Siły na zamiary

Z deklaracji szefów IT wynika, że z wdrożeniem analityki Big Data ankietowane korporacje w zasadzie nie powinny mieć większych problemów. 87 proc. respondentów było pewnych lub bardzo pewnych swoich możliwości oraz umiejętności w tym zakresie, jednak im dalej zagłębiamy się w lekturę raportu, tym większy dysonans rysuje się pomiędzy ich śmiałymi oświadczeniami, a stanem faktycznym. Ci sami respondenci uznali bowiem, że wdrażane przez nich rozwiązania znajdują się wciąż w początkowym stadium rozwoju, a jedynie 8 proc. uważa swoje systemy analityczne za w pełni dojrzałe.

Z kolei 98 proc. ankietowanych przyznało, że mierzy się z kilkoma poważnymi wyzwaniami w kwestii implementacji rozwiązań Big Data, co więcej, aż 45 proc. z nich nie jest w stanie zaspokoić potrzeb i oczekiwań swojej firmy w zakresie analizy danych.

Niełatwy proces implementacji zaawansowanej analityki danych

Celem analizy danych jest ich umiejętne spieniężenie, skoro jak pokazuje raport firmy mają problemy z wdrożeniem analityki wielkich zbiorów danych, to ich monetyzacja we własnym zakresie jest praktycznie nie do osiągnięcia.

Dopiero, gdy połączymy w ramach jednego systemu wszystkie dane generowane wewnątrz przedsiębiorstwa z aktualnymi cyfrowymi informacjami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł, możemy uzyskać pełny, 360 stopniowy obraz firmy oraz klienta. Tzw. data enrichment, a następnie analiza i zrozumienie wielkich zbiorów danych są kluczem do optymalizacji procesów biznesowych. Takie wdrożenia w przypadku dużych korporacji to żmudny i złożony proces wymagający z jednej strony dojrzałej technologii, z drugiej wiedzy i zasobów osobowych w postaci data minerów. Trzeba uporać się z danymi gromadzonymi w różnych silosach, różniących się od siebie strukturalnie i generowanych przez odmienne narzędzia. Jednak bez podjęcia tego typu działań firmy nie będą w stanie zmonetyzować informacji, które posiadają.

Usługi wciąż w cenie

Problemy z własnymi systemami IT nie skłoniły jednak firm do rezygnacji z korzyści, jakie niesie ze sobą zaawansowana analityka danych. Podczas gdy w ich wewnętrznych infrastrukturach informatycznych trwają prace nad cyfryzacją, 61 proc. korporacji sięga po zewnętrzne usługi analityczne. Rosnące zapotrzebowanie na takie usługi widać również w raporcie MarketsandMarkets. Wynika z niego, że rynek usług BDaaS (Big Data as a Service) ma rosnąć do 2020 r. aż o 31 % rocznie, co czyni go najszybciej rozwijającym się sektorem usług IT. Według Macieja Sawy z OnAudience.com, największej w Europie hurtowni danych o zachowaniach i zainteresowaniach internautów, usługi z kategorii BDaaS to najprostszy sposób na czerpanie pełnymi garściami z długiej listy błogosławieństw zaawansowanej analityki danych.

– Koszty związane z implementacją analityki Big Data można mocno zredukować, decydując się na rozwiązania działające w chmurze obliczeniowej. Przykładem może być obszar marketingu. Nowoczesne platformy DMP potrafią łączyć i analizować dane z wielu różnych źródeł. Mogą to być np. informacje na temat historii interakcji klienta z marką w różnych kanałach połączone z jego aktywnością w mediach społecznościowych i historią surfowania w Internecie. Zestawiając dane własne z danymi z kampanii oraz zasobami 3rd party data można zoptymalizować działania marketingowe i sprzedażowe generując kilkudziesięcioprocentowe zyski – przekonuje Maciej Sawa, Chief Commercial Office w OnAudience.com

Na rosnącą popularność usług BDaaS wpływają gwałtownie rosnąca liczba informacji w Internecie i coraz większa świadomość firm, które chcą zrobić z nich użytek. IDC prognozuje, że do 2025 roku globalna sieć liczyć będzie już 180 Zettabajtów danych. Już dziś jej rozwój szacuje się na 40 proc w skali roku. Za ten wzrost w dużej mierze odpowiadają zwyczajni użytkownicy. Doskonale ilustruje to raport „Data Never Sleeps 4.0”. Wynika z niego, że w ciągu jednej minuty internauci przeglądają ponad 159 tys. stron, publikują 400 godzin materiałów wideo w serwisie YouTube i udostępniają ponad 216 tys. zdjęć na Facebooku. Jeśli wierzyć prognozom ekspertów, do końca 2018 roku przepływ danych zewnętrznych w przedsiębiorstwach wzrośnie aż pięciokrotnie.

By taki scenariusz mógł się ziścić, firmy muszą przyspieszyć pracę nad własną infrastrukturą, sięgając zarazem po dane zewnętrzne. Im więcej firm przejdzie cyfrową transformację, tym większe będzie zapotrzebowanie na usługi BDaaS. Nie są one alternatywą do własnych systemów BI, ale ich dopełnieniem.

Autorzy: Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies, Marcel Płoszczyński, inPuls Media