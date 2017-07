Big Data, czyli studia podyplomowe z przyszłością

Przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data) to kluczowa umiejętność ekspertów z obszaru Data Science. Coraz więcej firm z sektora prywatnego, takich jak banki czy sieci handlowe, jak również agencji rządowych i instytucji publicznych korzysta z rezultatów takich badań. Przykładem może być jedna z firm kurierskich, która dała swoim pracownikom wytyczne, aby… nie skręcali w lewo! Zlecona analiza wykazała, że dzięki temu zabiegowi dostarczono ponad 350 000 paczek więcej. Do tego udało się zaoszczędzić paliwo i zmniejszyć emisję CO2 aż o 20 000 ton.

Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pracą z dużymi zbiorami danych, ale też zrozumienie jej podstawy i celów oraz obszarów zastosowania rezultatów tego typu analiz jeszcze nigdy nie było tak proste. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej oferuje podyplomowe studia Big Data, które już po raz kolejny organizuje we współpracy z firmami Sages, SAS, Tableau oraz Allegro. Roczne studia obejmują ponad 200 godzin zajęć, a ich absolwent zdobywa dyplom Politechniki Warszawskiej. Rekrutacja na semestr letni kończy się 25 sierpnia 2017 roku, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów został przygotowany tak, by w jak najlepszy sposób odpowiadać na potrzeby pracodawców. Rynek zmaga się obecnie z deficytem specjalistów w tej branży. Portal rekrutacyjny Glassdoor.com specjalistę od analizy danych umieścił na czele listy „25 Best Jobs in America”.

Ile zarabia się w branży za oceanem? Początkujący analityk danych może liczyć na 50–75 tysięcy dolarów w skali roku. Zarobki doświadczonych analityków dochodzą do 110 tysięcy dolarów rocznie, natomiast menedżerowie mogą dostać ponad dwukrotnie więcej. Pensje polskich ekspertów w tej dziedzinie także zdecydowanie wykraczają poza średnią, również biorąc pod uwagę jedynie branżę IT. Analitycy danych zarabiają od 12 do 18 tys. zł brutto, zaś deweloperzy danych od 12 do 16 tys. brutto.

Zajęcia pozwalają absolwentom zdobyć praktyczną wiedzę zawodową w tym niezwykle szybko rozwijającym się obszarze IT. Zapewniają też kompetencje z zakresu narzędzi analitycznych, programistycznych oraz w obszarze utrzymania infrastruktury niezbędnej do przetwarzania Big Data. W trakcie studiów realizowany jest kompleksowy projekt z wykorzystaniem takich technologii jak Apache Hadoop, Pig, Hive oraz Apache Spark, a słuchacze zapoznają się z najważniejszymi współczesnymi narzędziami i technologiami, które są z tymi zagadnieniami związane. Wykorzystywane są także bazy NoSQL oraz narzędzia SAS. Zwieńczeniem studiów jest realizacja modułu związanego z uczeniem maszynowym, z wykorzystaniem technologii Spark MLlib.

Studia odbywają się w formule warsztatowej, a zajęcia prowadzone są przez praktyków – ekspertów, którzy na co dzień zajmują się analizą danych i przetwarzaniem dużych wolumenów informacji. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL.