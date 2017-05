Big Data coraz częściej na celowniku przestępców

Eksperci z IBM Security wskazują także na zmieniające się cele cyberprzestępców – coraz częściej są nimi nieustrukturyzowane dane, takie jak archiwalna poczta elektroniczna, dokumenty biznesowe, kody źródłowe oprogramowania czy przedmioty własności intelektualnej.

Z danych IBM Security wynika, że 70 proc. firm zaatakowanych przy użyciu ransomware zapłaciło przynajmniej 10 tys. dolarów, by odzyskać dostęp do swoich danych. Gotowość firm do płacenia okupów zmotywowała cyberprzestępców do częstszego sięgania po ten rodzaj złośliwego oprogramowania. Dystrybuowany jest głównie w poczcie spam – w 2016 r. 44 proc. tych wiadomości zawierała niebezpieczne załączniki, a 85 proc. z nich to ransomware.

- Cyberprzestępcy wciąż rozwijają swój arsenał środków. W 2016 r. zaobserwowaliśmy, że stosowanie ransomware’u, dotychczas marginalne, zaczęło stawać się epidemią – mówi Marcin Spychała ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w IBM. – W ubiegłym roku liczba rekordów, które wyciekły, osiągnęła historyczne maksimum, ale widzimy też rosnące znaczenie nieustrukturyzowanych danych. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku hakerzy będą chcieli znaleźć nowy sposób na ich komercyjne wykorzystanie – dodaje.

W 2016 r. cyberprzestępcy najczęściej atakowali podmioty z branży finansowej oraz medycznej. Jednak pod względem liczby rekordów, które wyciekły, pierwsze trzy miejsca należą do branży informacji i komunikacji (3,4 miliarda rekordów, 85 na jeden incydent), administracji publicznej (398 milionów, 39 na jeden incydent) oraz finansów. Z branży medycznej, mimo znacznej liczby ataków, wyciekło tylko 12 milionów rekordów, ponad 8 razy mniej niż rok wcześniej.

Raport X-Force pokazuje również, że wdrażanie coraz bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, m.in. opartych o technologie kognitywne, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Podmioty monitorowane przez IBM w 2016 r. doświadczyły średnio o 12 proc. mniej ataków niż w roku poprzednim, chociaż liczba incydentów, z którymi się stykają wzrosła o 3 proc. do 54 milionów.

Informacje zebrane na potrzeby raportu X-Force pochodzą od ponad 8 tysięcy klientów ze 100 krajów. Dodatkowo IBM monitoruje dziennie ponad 8 milionów ataków spamowych i phishingowych, jak również analizuje 37 miliardów stron internetowych i plików graficznych.