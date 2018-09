Big Data a rewolucja w leczeniu nowotworów

Dziś wiadomo, że nowotwór nie jest chorobą konkretnego narządu. Dwie osoby chore na nowotwór piersi mogą mieć zupełnie inne mutacje właściwe dla swojej choroby. To oznacza, że leczenie ich powinno przebiegać w zupełnie inny sposób. Podejście uwzględniające te różnice to właśnie leczenie spersonalizowane.

Sr Aleksander Sowa, biolog molekularny, dyrektor ds. strategii i rozwoju portfolio w Roche Polska i prelegent na Forum e-Zdrowia tłumaczył, że wszechstronne profilowanie genomowe zmienia sposób myślenia i podejścia do leczenia nowotworów. Odniósł się do przykładu raka płuca. Na podstawie zmian molekularnych można go podzielić na ponad dziesięć podtypów, a w każdym z nich wyodrębnić także liczne mutacje odpowiedzialne za jego rozwój. Dzięki metodzie profilowania genetycznego nowotworów otrzymujemy pełną informację, które z mutacji kolejno dominują u danego pacjenta. Ekspert dodaje, że badanie może wykazać dodatkowe możliwości leczenia, czasem refundowanego jedynie w leczeniu nowotworów, zlokalizowanych w innym narządzie, a dziś z przyczyn proceduralnych a właściwie finansowych, decyzyjność lekarzy w placówce publicznej w tym zakresie jest mocno ograniczona.

Wdrożenia na masową skalę terapii spersonalizowanych byłyby korzystne zarówno po stronie pacjentów, jak i budżetu państwa. Wybranym pacjentom można byłoby oszczędzić podawania nieskutecznych w ich przypadku leków – np. standardowej chemioterapii, na rzecz dopasowanego do ich profilu genomowego innowacyjnego leku. To z kolei pozwoliłoby na efektywniejsze zarządzanie budżetem na ochronę zdrowia.

Źródło: Roche; PAP