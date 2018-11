Bezpłatny koncert w ramach projektu Legalna Kultura

Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który rekomenduje ponad 800 utworów (filmów, muzyki, spektakli, ebooków i audiobooków) i prezentuje legalne źródła, w których są one dostępne. Celem jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i pokazanie bogactwa legalnych źródeł. Projekt jest skierowany do wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku, gustu, zasobności portfela i miejsca zamieszkania. Kultura Na Widoku, dzięki linkom i kodom QR, umożliwia dostęp do utworów (bezpłatnie lub w promocyjnych cenach), pozwala na wirtualne spacery po muzeach Polski i świata. Projekt wyrównuje szanse w dostępie do kultury (szczególnie w mniejszych, oddalonych od centrów kultury, miejscowościach) umożliwiając dostęp do utworów na instalacjach multimedialnych, citylightach, tysiącach plakatów rozsyłanych do szkół, bibliotek, urzędów i gmin oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu.

Z okazji Stulecia Niepodległości Legalna Kultura przygotowała również propozycje ważnych utworów polskiej kultury z lat 1918-2018. - Mamy nadzieję, że zgodnie z nazwą tej części instalacji „Przemyśleć stulecie” pomogą one poznać i docenić dokonania polskich twórców i pomogą zrozumieć sens Niepodległości. – mówi Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura.

Depeche Mode promuje polski folk

Wszystko zaczęło się w 2017, kiedy Depeche Mode opublikowali na swoim oficjalnym fanpage’u zaskakującą folkową wersję jednego ze swoich największych przebojów „Enjoy The Silence”. Cover wykonały cztery niezwykłe dziewczyny ze Szczecina. Wielu fanów przecierało oczy ze zdumienia, a komentujący wręcz nalegali, by grupa nagrała kolejne utwory w unikatowej stylistyce. I tak narodził się zespół Tulia. Ich muzyka to połączenie klasycznych białych głosów charakterystycznych dla muzyki ludowej oraz nowoczesnej aranżacji. Na koncercie z okazji otwarcia multimedialnej Instalacji Kultury Na Widoku grupa wykona na żywo utwory ze swojego debiutanckiego albumu, który już zdobył status Złotej Płyty oraz covery. Koncertowe spotkania wypełnią głównie niezwykle oryginalne wersje utworów tak znakomitych artystów jak m.in.: Obywatel GC, Wilki, O.N.A, Seweryn Krajewski, Stan Borys, Depeche Mode, Metallica czy Dawid Podsiadło. Grupę Tulia tworzą młode, ale doświadczone artystki z gruntownym muzycznym wykształceniem: Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak.

Koncert zespołu odbędzie się 7 listopada o 18.00 do Złotych Tarasów (poziom 1 przy Fontannie). Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Źródło: Legalna Kultura