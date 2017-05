Bezpłatne warsztaty dla startupów technologicznych z MIT Enterprise Forum Poland, PGNiG i KGHM

Metodologia warsztatów oparta jest o model 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej Billa Aulet’a, wykorzystywanego przez MIT Enterprise Forum w procesie akceleracji startupów technologicznych. Warsztaty poprowadzą Agnieszka Lewandowska, Prezes Zarządu Fundacji Startup School oraz Paweł Bochniarz, Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

- Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim startupy rozwijające technologie z obszarów Industrial IoT oraz Big Data for Industrial. Dla początkujących przedsiębiorców to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy przydatnej do dalszego rozwoju działalności, ale również unikalna szansa na skonsultowanie potencjału proponowanych rozwiązań z ekspertami z czołowych firm z branży energetycznej i wydobywczej – PGNiG oraz KGHM. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również osoby z doświadczeniem m.in. w sprzedaży, marketingu i business developement, które chciałyby się włączyć w pracę już istniejących startupów – mówi Magdalena Jabłońska, Dyrektor Operacyjna MIT Enterprise Forum Poland.

MIT Enterprise Forum Poland to jeden z największych w Polsce programów wspierających rozwój innowacyjnych startupów technologicznych. Celem projektu jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Projekt akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland daje startupom szansę na testowanie pomysłów dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami w obszarze finansów, energii, wydobycia surowców oraz zdrowia. Partnerami programu są między innymi PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM i Grupa Adamed, Intel, Visa i Hewlett Packard Enterprise Polska.

Do 25 maja br. roku trwa nabór aplikacji do 3 edycji. akceleratora MIT Enterprise Forum Poland. Dzięki grantowi przyznanemu MIT Enterprise Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, zrealizowanym w ramach rządowego programu Start In Poland, startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do 200 tys. zł. oraz wsparcie w postaci usług o wartości do 50 tys. zł.

- Warsztaty „Warm-Up to MIT EF Poland Acceleration” to doskonała okazja, aby poznać bliżej nas i nasz model akceleracji, którą przeprowadzamy zgodnie z metodologią Massachusetts Institute of Technology, opracowaną przez prof. Billa Aulett’a “ 24 kroki. Przedsiębiorczość Zdyscyplinowana”. Na warsztatach przedstawiciele startupów technologicznych poznają i nauczą się praktycznego wykorzystania 2 z 24 kroków czyli, „Business Model Canvas” oraz „Pricing”. Dodatkowym bonusem udziału w WARM UP TO MIT EF POLAND ACCELERATION jest wejście na ścieżkę „ fast track” 3. edycji programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland – dodaje Magdalena Jabłońska.