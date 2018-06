Bezpłatne szkolenia w ramach programu "Ja w internecie"

Do 30 czerwca 2018 wszystkie gminy w siedmiu województwach (śląskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) mogą składać wnioski o granty na sfinansowanie szkoleń dla mieszkańców. Na realizację „Ja w internecie” gminy mogą otrzymać grant w wysokości od 15 000 do 150 000 złotych. Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu, warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności takiego zakupu. Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na jej terenie.

Dzięki programowi „Ja w internecie” gmina wprowadzi mieszkańców w świat internetu, pokaże, jak funkcjonują social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą tego medium. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania internetu we własnym biznesie, ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Gminy mogą wybrać trzy, spośród siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina.

W szkoleniach organizowanych w gminach mogą uczestniczyć dorośli od 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników.

Wnioskodawcy przesyłają wnioski grantowe za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie papierowej na adres Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie programu.

Inicjatywa jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest, w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, operatorem projektu, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga - pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym - realizację projektów przez gminy.

Źródło: Fundacja Legalna Kultura