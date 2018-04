Bezpieczne rozwiązania sieciowe dla biznesu

Przepływ ogromnej ilości danych wiąże się niejednokrotnie z narastającym zagrożeniem atakami hakerskimi, czy też złośliwego oprogramowania. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie systemów analizy zachowań użytkowników i jednostek. Dzięki zastosowaniu rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji możliwe jest dostrzeżenie anomalii w zachowaniu użytkownika/użytkowników. Tego typu zmiany często wskazują na ataki z zewnątrz, bądź wewnątrz sieci, czego niestety często nikt nie zauważa. Dzięki innowacyjnej technologii i kontroli nad potencjalnie narażonymi użytkownikami oraz systemami, możliwe jest automatyczne odizolowanie zagrożenia, co skutkuje szybkim zabezpieczeniem danych w firmie.

Najbardziej nowoczesne rozwiązania sieciowe dostarcza oprogramowanie, które monitoruje użytkowników i wykrywa ataki poprzez niewielkie zmiany w ich dotychczasowym zachowaniu (np. tworzenie kopii zapasowej wrażliwych danych na nośnik USB (przykład Edward Snowden), nagły wzrost częstotliwości odwiedzanych stron internetowych, instalacja niezweryfikowanych aplikacji, czy nadawanie sobie uprawnień pomimo ograniczeń wynikających z wewnętrznej polityki bezpieczeństwa firmy/organizacji). System ten tworzy linie bazowe standardowego zachowania dla poszczególnych użytkowników, systemów, czy dowolnego urządzenia o znanym adresie IP. Do każdej z tych linii przypisywany jest odpowiedni kontekst i czas, co umożliwia precyzyjne monitorowanie i wykrycie działania niepożądanego.

Włamania do sieci korporacyjnych są coraz częstsze i bardziej różnorodne. Dzięki stałemu monitorowaniu wszystkich urządzeń w sieci, możliwe jest bardzo szybkie rozpoznanie niebezpieczeństwa i niezwłoczne przeniesienie potencjalnego zagrożenia do kwarantanny (wydzielony segment w sieci w pełni odseparowany od zasobów firmy/organizacji) i późniejsza jego naprawa. Bez odpowiedniego oprogramowania czas reakcji na alert jest bardzo długi, dochodzący nawet do 30 godzin. Składa się z wielu elementów rozpoczynających się od zdobycia mapy IP użytkownika, długotrwałych analiz aktywności i zachowań, kończąc na naprawieniu problemu. Stosując odpowiednie oprogramowanie możliwe jest zredukowanie czasu reakcji do minimum, wcześniejsze wykrycie zagrożenia i natychmiastowa reakcja, a co za tym idzie, znacznie niższe koszty oraz utrata dobrego wizerunku, a więc to, co dziś jest również bardzo ważne.

Należy pamiętać, że każde urządzenie w firmie może być narażone na działanie cyberprzestępców, dlatego ważna jest odpowiednia konfiguracja i wdrożenie systemów zabezpieczających. Wdrożeniem tego typu systemów zajmują się między innymi integratorzy technologiczni.

Źródło: Aruba