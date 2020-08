Bezpieczne podróżowanie w dobie epidemii

Pokrowce na walizki dla każdego Maseczki ochronne wielorazowe - zadbaj o siebie!

Pokrowce na walizki dla każdego

Pokrowce na walizki to idealny produkt dla osób, które często muszą podróżować. Niestety pośpiech, przesiadki i inne czynniki mogą przyczynić się do uszkodzenia walizki. Wspomniany pokrowiec doskonale zabezpiecza wybrany bagaż, zwłaszcza przed uszkodzeniami mechanicznymi - zadrapania czy zarysowania. Dodatkowo taki produkt zabezpieczy każdą walizkę przed wysypaniem jej zawartości, co bywa kłopotliwe. Warto podkreślić, że pokrowce na walizki dostępne są w kilku standardowych rozmiarach, mianowicie S, M i L. Atutem tej propozycji jest jej szeroki wybór, jeśli chodzi o przygotowane motywy i kolory. Wśród ciekawszych można znaleźć pokrowiec w wzór banknotów jednodolarowych, jednokolorowe, kolorowe paski, motyw paryski, motyw folkowy czy Peekaboo. Tak zróżnicowany asortyment sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na preferowany styl. To zdecydowanie ciekawa propozycja, która pozwoli się wyróżnić w tłumie!

Maseczki ochronne wielorazowe - zadbaj o siebie!

Maseczki ochronne wielorazowe to obowiązkowy element niejednej podróży, który stanowi dobrą ochronę przed niebezpiecznymi chorobami i wirusami przenoszonymi drogą kropelkową. Produkt ten zabezpiecza usta i nos przed przeniknięciem drobnoustrojów do organizmu. Jednocześnie maseczki te chronią innych, gdy osoba ją nosząca jest chora. To bardzo dobra ochrona dla każdego z nas, gdyż nie zawsze wiemy o chorobie. Zdarza się, że część z nich przebiega bezobjawowo. Maseczki ochronne wielorazowe to sprawdzony produkt, który posiada wiele zalet. Dostępny jest w kilku rozmiarach, można go wyprać i są bardzo poręczne ze względu na swoją wielkość. Dodatkowo dostępne są w wielu atrakcyjnych wzorach i kolorach, mianowicie w dinozaury, kropki, jednorożce, motyw batmana, kwiaty, moro, jednokolorowe czy w krateczkę. Sprawia to, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wybór tej propozycji doskonale uzupełni każdą stylizację, ale i zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Tak istotnego w trakcie podróży i w zatłoczonych miejscach.