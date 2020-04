Bezpieczne finansowanie online

1. Czy warto korzystać z faktoringu?

2. Finansowanie online bez formalności

3. Doradztwo z zakresu faktoringu faktur

4. Porady finansowe dla przedsiębiorców

5. Odroczenie płatności za zakupy firmowe

W dodatku coraz więcej klientów ma problemy z terminowym regulowaniem płatności, co dla firm wystawiających małą ilość faktur może stanowić poważny problem.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Jeżeli masz dosyć ciągłego dopraszania się o opłacenie faktur lub ze względu na opóźnienia klientów brakuje ci pieniędzy na rozwój własnego biznesu, faktoring może łatwo rozwiązać wszystkie Twoje problemy. Dodatkowo wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu czy biura, wystarczy telefon lub komputer z dostępem do Internetu. Nowoczesny faktoring online został opracowany w taki sposób, aby ograniczyć formalności do minimum, a jednocześnie szybko dostać pieniądze za każdą wystawioną fakturę.

Platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Z jej oferty mogą korzystać zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Wynika to z elastycznego finansowania, które w zależności od wybranego rozwiązania, obejmuje płatności na kwoty w przedziale od 500 do 1 000 000 złotych. Nie ma również znaczenia, czy rozliczasz się w złotówkach, czy też wystawiasz faktury w euro. Firma pośrednicząca w finansowaniu obsługuje zarówno PLN, jak i EUR.

Finansowanie online bez formalności

Wszystkie korzyści, jakie daje finansowanie dla firm, są dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Pierwszy z nich to wartość faktur wystawianych za jednym razem, która nie może przekroczyć 250 tysięcy złotych. Drugi warunek to termin płatności zamieszczony na dokumencie, który nie powinien być krótszy niż 7 dni.

W celu skorzystania z oferty faktoringu online lub finansowania pojedynczych faktur wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek zamieszczony na stronie https://pragmago.pl.

Doradztwo z zakresu faktoringu faktur

Część osób, szczególnie tych, które dopiero od niedawna prowadzą biznes, nieufnie podchodzi do takich rozwiązań jak finansowanie faktur. Jest to w pełni zrozumiałe, dlatego w przypadki pojawienia się wątpliwości warto skorzystać z pomocy ekspertów. Dołożą oni wszelkich niezbędnych starań, aby rozwiązanie zaproponowane twojej firmie było idealnie zgodne z twoimi rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami. Wystarczy, że na stronie zamówisz połączenie, a konsultant oddzwoni do Ciebie w ciągu kilkunastu - kilkudziesięciu sekund lub w dogodnym dla Ciebie terminie i przedstawi szczegóły oferty lub pomoże w wypełnianiu wniosku.

Porady finansowe dla przedsiębiorców

Zapoznaj się również z poradnikami finansowymi, które pisane są z myślą o przedsiębiorcach niezależnie od tego, w jakiej branży działają i jakie usługi oferują klientom. Z artykułów opublikowanych na stronie firmy odpowiedzialnej z faktoring dowiesz się między innymi, jakie są rzeczywiste koszty usługi, na co zwrócić uwagę przy wybieraniu faktoringu oraz jak zapewnić firmie płynność finansową.

Odroczenie płatności za zakupy firmowe

Jeżeli natomiast planujesz większe zakupy, firma może zapłacić je za ciebie, a tobie pozostanie tylko na bieżąco regulować raty z niskim oprocentowaniem. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku firm, które nie mogą otrzymać kredytu lub zależy im na większych inwestycjach. Kwota zakupów firmowych, które faktor opłaci za klienta, może sięgać nawet 250 tysięcy złotych. Dzięki temu możesz rozwijać firmę bez potrzeby zaciągania kosztownych pożyczek, szczególnie że i tak przedsiębiorca nigdy nie ma pewności, że taki kredyt zostałby mu przyznany.