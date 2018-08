Bezpieczna przestrzeń dla młodych w realu i w internecie

17 grudnia 1999 Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Młodzieży, którego obchody mają odbywać się corocznie 12 sierpnia. Inicjatywa należy do Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży. Celem święta jest uświadomienie, w jaki sposób młode kobiety i mężczyźni mogą przyczynić się do promowania i ochrony praw człowieka. Międzynarodowy Dzień Młodzieży ma za zadanie upowszechnić wśród reszty społeczeństwa, informacje o sytuacji młodych ludzi w różnych częściach świata, zidentyfikować problemy i nagłośnić je. Organizowane są konferencje, spotkania z władzami, przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne. Wszystko to łączy jeden cel, chęć stawienia czoła problemom, z którymi boryka się obecnie młodzież z różnych części globu.

Co roku obchodom tego dnia towarzyszy inne hasło, zawsze o tematyce dobra na rzecz młodych ludzi. Tegoroczne to #SafeSpacesForYouth, które powstało niejako w odpowiedzi na wydarzenia minionych miesięcy. Hasło nawiązuje do potrzeb tego pokolenia, marzeniach o miejscach, w których lokalne władze zagwarantują im bezpieczeństwo i spokój. Młodzież potrzebuje przestrzeni, otoczenia, w których będzie się czuła bezpiecznie, gdzie będzie rozwijała swoje zainteresowania, spędzała czas i mogła wyrażać siebie. Safe space ma zapewnić poczucie szacunku i własnej wartości. Mowa tutaj o miejscach zarówno do spędzania wolnego czasu, obiektach sportowych, jak i edukacyjnych, czy nastawionych na pomoc psychiczną np. ofiarom przemocy. Jednak #SafeSpaceForYouth to nie tylko przestrzeń rzeczywista, ale też cyfrowa, która pozwala przekraczać granice. Jak jednak stworzyć takie bezpieczne miejsce w sieci? Wiele zależy od samego użytkownika, a obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży mają za zadanie uświadomić jak korzystać bezpieczne z internetu i samemu czuć się tam bezpiecznym.

Źródło: G DATA