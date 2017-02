Bezpieczeństwo w sieci – Polacy świadomi, ale z obawami

Mimo swoich obaw większość Polaków (63%) uważa, że korzysta z internetu w bezpieczny sposób. Wśród metod na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w sieci ankietowani najczęściej wymieniają: nieudostępnianie nikomu swoich haseł dostępu (81%), nieotwieranie e-maili wysyłanych z podejrzanych adresów internetowych (76%) oraz nieotwieranie załączników do wiadomości pochodzących z nieznanego źródła (75%).

74% osób zapytanych przez PAYBACK deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub zabezpieczających przed złośliwym oprogramowaniem. Polacy natomiast niechętnie zmieniają hasła dostępu czy to do bankowości elektronicznej, czy do innych portali (28%). Równie mało popularne jest zabezpieczanie routera. Co dziesiąty ankietowany przyznaje, że stał się kiedyś ofiarą cyberprzestępców, a 35% osób nie ma pewności, że nie próbowano ich kiedyś oszukać.

Większość Polaków posiadających dzieci (70% rodziców) stara się dodatkowo chronić swoje pociechy przed zagrożeniami płynącymi z sieci. W tym celu najczęściej sprawdzają historię przeglądania stron internetowych (63%). Ograniczają także swoim dzieciom dostęp do wybranych witryn: albo poprzez samodzielne blokowanie wybranych stron w przeglądarce internetowej (47%), albo przy pomocy specjalnych programów (46%).

A co z urządzeniami mobilnymi?

Zagrożone wirusem czy atakiem cyberprzestępców są jednak nie tylko komputery, ale również urządzenia mobilne, których coraz częściej używamy do przeglądania internetu. Ich ochrona nie jest jednak jeszcze aż tak popularna. Niespełna połowa osób zapytanych przez PAYBACK ma zainstalowany program antywirusowy na swoim tablecie czy smartfonie. Polacy chronią najczęściej swoje urządzenia mobilne poprzez pobieranie aplikacji tylko z oficjalnych źródeł oraz nieotwieranie linków wysyłanych SMS-em (po 57%). Automatyczną blokadę ekranu włączającą się po określonym czasie ma ustawioną ponad połowa ankietowanych (52%). Nieco mniej osób regularnie aktualizuje system operacyjny (48%) oraz wyłącza Wi-Fi i Bluetooth, jeśli z nich aktualnie nie korzysta (47%).

Chroń swoje pieniądze…

Już blisko 90% Polaków przyznaje, że korzysta z bankowości elektronicznej. Logowanie się do serwisów bankowych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Jednak tylko co trzeci ankietowany regularnie zmienia hasła dostępu do bankowości elektronicznej, a zaledwie 26% osób zapytanych przez PAYBACK korzysta z klawiatury maskującej, jeśli bank udostępnia taką możliwość. Polacy najczęściej po prostu nie udostępniają nikomu haseł dostępu do portali bankowych i zawsze wylogowują się z serwisu po zakończeniu operacji (po 83%). Ankietowani deklarują również, że nie logują się do bankowości elektronicznej na cudzych bądź nieznanych im urządzeniach i nie korzystają z funkcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej (po 71%). Z kolei 66% Polaków sprawdza podczas logowania, czy połączenie jest szyfrowane.

... i dane osobowe

Załatwianie coraz większej liczby spraw za pośrednictwem sieci często wymaga podawania różnych danych osobowych. Do tych najczęściej udostępnianych na potrzeby wybranych osób czy firm (np. podczas rejestracji na portalach) należą adres e-mail (71%), imię i nazwisko (58%) oraz numer telefonu (45%). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku udostępniania danych, które widoczne są dla wszystkich internautów. 38% ankietowanych twierdzi, że nie podaje do publicznej wiadomości żadnych informacji o sobie. Ponad 40% Polaków udostępnia swoje imię i nazwisko, 30% adres e-mail, a prawie co czwarty z ankietowanych dzieli się online zdjęciami ze swoim wizerunkiem. Bardziej skłonni do upubliczniania swoich danych są millennialsi. Prawie 60% z nich publikuje w sieci swoje imię i nazwisko, blisko 40% zdjęcia ze swoim wizerunkiem, a 32% datę urodzenia. 24% ankietowanych z tej grupy wiekowej odpowiedziało natomiast, że nie udostępnia w sieci żadnych swoich danych.

Autor: Krzysztof Pilaszek, PAYBACK Polska