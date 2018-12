Bezpieczeństwo w miastach przyszłości

W ciągu ostatnich pięciu lat co piąty Polak (19%) padł ofiarą kradzieży, włamania, pobicia lub napadu. Tymczasem wykrywalność przestępstw polegających na uszkodzeniu mienia w 2017 roku wyniosła jedynie 33%. Zagrożenia uwidaczniają się na przykład w czasie trwania dużych imprez masowych. Coraz istotniejsza staje się więc zarówno prewencja, jak i wykrywanie sprawców – tym bardziej, że zgodnie z Raportem Komendy Głównej Policji „Bezpieczeństwo imprez masowych w 2017 roku” koszty ponoszone przez policję w związku z nimi i ich zabezpieczaniem w ubiegłym roku wyniosły już ponad 58 milionów złotych. Zauważmy przy tym, że policja nadal szuka kilkudziesięciu uczestników listopadowego marszu, którzy mieli złamać przepisy. O tylu wie, a ile ich było naprawdę?

Inteligentne miasto

Rosnąca przestępczość, ciągły napływ ludności do aglomeracji czy presja na optymalizację ruchu drogowego to zaledwie początek listy wyzwań, z którymi mierzą się dziś miasta. Jednym z rozwiązań pozwalających zadbać o bezpieczeństwo na drogach, ulicach czy stadionach są inteligentne systemy wideo. Automatycznie analizują one nagrywany materiał w czasie rzeczywistym, potrafią wykrywać ruch oraz dźwięk, mierzyć przepływ ludzi czy rozpoznawać numery rejestracyjne pojazdów.

Kamery, wykorzystując sztuczną inteligencję, śledzą ścieżki pasażerów na lotniskach i w miejscach publicznych oraz dostarczają danych na temat podejrzanych zachowań czy przenoszonych przedmiotów. Mogą również identyfikować newralgiczne punkty i powiadamiać o możliwych zagrożeniach, pomagając w procesie ewakuacji.

Piotr Bettin, menedżer ds. rozwoju biznesu inteligentnych systemów wideo w firmie Konica Minolta twierdzi, iż sama obecność kamer odstrasza przestępców, zapobiegając włamaniom i aktom wandalizmu. Gdy natomiast dochodzi do wykroczeń czy wypadków, inteligentne systemy wideo pomagają służbom w koordynacji działań oraz wykrywaniu sprawców. Na podstawie zautomatyzowanej analizy są także w stanie wskazać miejsca, w których najczęściej popełniane są przestępstwa, by prewencyjnie kierować tam patrole policji. Pozwalają one zredukować liczbę fałszywych alarmów nawet o 90%.

Informacja kluczem do bezpieczeństwa

Według badania „Smart cities: digital solutions for a more livable future” 2018 pzeprowadzonego przez Instytut McKinsey, nawet najbardziej nowoczesne miasta wdrażające inteligentne rozwiązania są wciąż na początku drogi. Wykorzystanie inteligentnych aplikacji, danych i technologii może jednak poprawić wskaźniki jakości życia w miastach – uratować życie nawet 300 osób rocznie, skrócić średnią dojazdów do pracy o 15–30 minut czy przyspieszyć czas reakcji w nagłych wypadkach o 20–35%.

Źródło: Konica Minolta