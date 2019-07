Bezpieczeństwo w car sharingu. Funkcja „Zawsze wiesz, z kim jedziesz” ma chronić użytkowników przed pomyleniem przejazdu

Przy zamawianiu przejazdu w aplikacji Uber użytkownicy otrzymają powiadomienie push, przypominające im o sprawdzeniu czy numer tablicy rejestracyjnej samochodu, a także wizerunek kierowcy, są zgodne z tym, co wyświetla się w aplikacji. Pilotaż nowej funkcji właśnie się rozpoczął.

Uber dodaje także do aplikacji specjalny baner, który będzie widoczny od momentu, w którym użytkownik zostanie połączony z kierowcą, aż do samego rozpoczęcia przejazdu. Będzie on przypominał zamawiającemu usługę o trzech najważniejszych krokach:

Krok 1: Sprawdź tablicę rejestracyjną

Krok 2: Zweryfikuj markę i model samochodu

Krok 3: Dla pewności sprawdź zdjęcie kierowcy

Dodatkowo, użytkownicy mogą również poprosić kierowcę o potwierdzenie swoich danych. Zarówno imię zamawiającego przejazd, jak i imię kierowcy są wyświetlane w aplikacji..

Funkcji bezpieczeństwa w Uberze jest jednak więcej. Należą do nich:

Przycisk bezpieczeństwa. Po jego naciśnięciu pasażerowie, kierowcy oraz dostawcy będą mogli skontaktować się bezpośrednio ze służbami ratunkowymi.

Zaufane kontakty. Po wybraniu tej funkcji użytkownicy Ubera mogą wybrać pięciu znajomych bądź członków rodziny i jednym kliknięciem udostępnić im informacje dotyczące ich podróży.

Centrum bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą w aplikacji znaleźć informacje na temat kluczowych, istniejących narzędzi bezpieczeństwa, w tym informacje na temat kierowcy i samochodu, śledzenia GPS podróży i systemu ocen.

Powiadomienie dotyczące prędkości, z którą porusza się pojazd. Funkcja ta przypomina kierowcom o utrzymywaniu bezpiecznej prędkości zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami w terenie zabudowanym.

Źródło: Uber