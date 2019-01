Bezpieczeństwo pieniędzy Polaków a efekt paniki

Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, na które żaden system bankowy na świecie nie jest przygotowany. Najbardziej destabilizujący dla każdego systemu jest przy tym efekt paniki. Dzisiaj dość łatwo można go wywołać. Bywa on elementem cyberwojny prowadzonej na terytorium danego państwa w celu jego destabilizacji w różnych obszarach. Póki co, przynajmniej na razie, Polacy mogą być przekonani, że ich pieniądze są bezpieczne.

Wypowiedź: Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha dla eNewsroom