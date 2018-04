Bezpieczeństwo danych w chmurze

Chmura to nic innego, jak platforma internetowa, która ma stały dostęp do ogromnych centrów danych i serwerowni, które przechowują informacje udostępniane przez użytkowników. Wliczając w to oczywiście użytkowników biznesowych. Według statystyk opublikowanych przez International Data Corporation (IDC) w 2018 wydatki na usługi i infrastrukturę w chmurze mają wynieść 160 mld dolarów, a do 2021 roku przewidywana kwota to 277 mld dolarów.

SaaS (Software as a Service) to najbardziej zaawansowany i przyjazny użytkownikowi typ chmury, w której dostawca odpowiada za całą architekturę oprogramowania i dostarcza gotową usługę. W ramach rozwiązań cloudowych można także wyróżnić PaaS (Platform as a Service), a także model IaaS (Infrastructure as a Service), w którym dostawca odpowiada jedynie za infrastrukturę, natomiast oprogramowanie pozostaje w gestii użytkownika.

Zakup własnych systemów czy serwerów wymaga wysokich nakładów, a w przypadku działania w chmurze, można bez przeszkód korzystać z infrastruktury udostępnianej przez dostawcę (według danych IDC z 2011 roku, wykorzystanie takich rozwiązań przyczynia się do oszczędności rzędu 10-20% na usługach IT).

Jak zapewnić bezpieczeństwo w chmurze?

Odpowiedzią jest system CASB, czyli oprogramowanie chroniące aplikacje i firmowe dane oraz pozwalające na “rozszerzenie” polityki prywatności przedsiębiorstwa na infrastrukturę udostępnioną przez dostawcę. Jakie wymierne korzyści może przynieść używanie systemów CASB? Najważniejszy jest fakt kontroli danych oraz aplikacji. Bez względu na to, jakie zasady oraz politykę prywatności prowadzi przedsiębiorstwo, systemy ochrony stale będą szukać konkretnych zagrożeń i dostosowywać swoje działanie do danych wymagań. Co ważniejsze, w przypadku zmiany zasad, można również w łatwy sposób zmodyfikować działanie systemu. Istotny jest również fakt, że CASB dba o zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami oraz zestawami zaleceń, czyli tzw. Compliance, a także pozwala na ochronę przed wyciekiem informacji (DLP - Data Loss Protection). Zaawansowana kontrola działalności użytkowników oraz analiza danych pozwala na niezwłoczne wychwycenie wszelkich niepożądanych zmian. W połączeniu z kompleksową ochroną przed wirusami, systemy CASB zapewniają pełną ochronę oraz monitoring najważniejszych danych.

Źródło: Fortinet