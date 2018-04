Bezpieczeństwo danych, odzyskiwanie i zabezpieczenie danych w obliczu nowych technologii

Ludzie od zarania dziejów starali się zabezpieczyć informację dla przyszłych pokoleń. Początkowo były to pojedyncze wyryte w kamieniu informacje, z czasem pojedyncze zwoje, książki a obecnie większość informacji powstaje i jest przechowywana w postaci cyfrowej.

Najczęściej nośnikiem wykorzystywanym do przechowywania danych jest dysk. Jest to urządzenie o dużej pojemności i bardzo dobrym stosunku pojemności do ceny. Są to niestety bardzo wrażliwe i delikatne urządzenia. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nowe dyski SSD wyeliminowały większość problemów swoich talerzowych poprzedników. Niby tak, ale przyniosły ze sobą wiele innych, o których większość użytkowników nie wie lub nie pamięta.

W obecnych czasach ilość wytwarzanych danych w postaci cyfrowej jest naprawdę ogromna. Z każdym rokiem danych przybywa i rośnie ilość awarii oraz potrzeb odzyskiwania danych zarówno u klientów indywidualnych oraz firmowych.

Skąd się więc biorą problemy użytkowników komputerów?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Megaserwis S.C. jedną z największych zajmującą się naprawami laptopów i komputerów najczęstszą przyczyną utraty danych jest działanie użytkownika.

Wynika to poniekąd z faktu iż działania marketingowe producentów dysków twardych i komputerów szczególnie tych przenośnych, budują przeświadczenie jakoby urządzenia ta były wyjątkowo odporne na wszystko co może je spotkać podczas użytkowania. To oraz dostępność sprzętu komputerowego niemal w każdym sklepie sprawia, że ludzie obchodzą się z nim w dość drastycznych sposób. Jest to niestety brzemienne w skutkach, a dyski zamontowane w laptopach po prostu odmawiają współpracy.

Inną zasadniczą kwestią jest fakt iż większość osób sprawę bezpieczeństwa danych sprowadza do zainstalowania oprogramowania antywirusowego lub przechowywania wszystkich danych na dyskach zewnętrznych lub pendrive. Jest to niestety podejście bardzo niebezpieczne i w przypadku awarii jedyna możliwość to zlecenie usług profesjonalnej firmie zajmującej się odzyskiwaniem danych.

Ta beztroska udziela się również użytkownikom firmowego sprzętu oraz administratorom macierzy RAID i serwerów NAS. Te same czynniki co w przypadku sprzętu dla użytkowników domowych mają wpływ na beztroskę podczas gromadzenia i przechowywania danych firmowych. Macierze RAID mają być swojego rodzaju panaceum na całe zło związane z bezpieczeństwem danych firmowych. Jak się jednak okazuje wiele uszkodzonych macierzy trafia w ręce laboratoriów z jednego powodu – wszystkie dyski ulegają uszkodzeniu niemal w tym samym momencie. Jest to niestety dość częsta sytuacja z kilku powodów:

Błędy administratorów podczas konserwacji i np. Złe podłączenie zasilania powodują awarię wszystkich dysków w jednym momencie. Przynajmniej raz w tygodniu mierzymy się z taką sytuacją.

Dyski pracujące w macierzach są włączone przez 24h 365 dni w roku. To powoduje ich zużycie i często uszkodzeniu mechanicznemu ulegają wszystkie na raz lub jeden dysk a pozostałe mają ogromne ilości BAD SECTORÓW. Jest to bardzo częsta sytuacja.

Awaria jednego dysku zostaje zgłoszona przez macierz i teoretycznie jego wymiana powinna spowodować odbudowę macierzy, ale inne dyski posiadają już bardzo dużo uszkodzonych sektorów co powoduje rozsypanie się struktury plików i ogromne problemy z odzyskiwaniem danych.



Technologia jako przyczyna bezpowrotnej utraty danych

Obecna technologia jest głównym czynnikiem utrudniającym odzyskiwanie danych. Producenci na siłę, nie wiadomo z jakiego powodu, wpychają szyfrowanie danych do wszystkich urządzeń. Nowe smartfony Apple czy oparte o Anroida, Dyski SSD, Pendrive, dyski zewnętrzne mają zaimplementowane szyfrowanie danych przez kontrolery obsługujące transmisję danych. Rozmawiając z ludźmi z branży często zastanawiamy się jaki jest sens wpychania szyfrowania danych każdemu na siłę. Większość użytkowników przecież tego nie potrzebuje, a jest to czynnik spowalniający pracę oraz powodujący, że w niektórych sytuacjach danych w ogóle nie da się odzyskać. Weźmy dla przykładu najczęściej występujący problem utraty danych jakim jest odtworzenie Recovery. Podczas gdy dysk jest zaszyfrowany podczas Recovery dochodzi do nadpisania części pierwotnych danych oraz do utworzenia nowych kluczy szyfrujących. Odzyskanie pierwotnych danych w takiej sytuacji staje się nie możliwe. Gdyby tego szyfrowania nie było – większość danych byłaby możliwa do odzyskania. Nie byłoby z pewnością struktury plików i katalogów lub byłaby częściowo uszkodzona zależnie od systemu plików, ale większość danych udałoby się odzyskać metodą RAW RECOVERY.

Dyski SSD dla przykładu mają wiele różnorodnych problemów od strony firmware -u oraz usterek elektronicznych. Każdy obecnie produkowany dysk SSD jaki znamy ma zaimplementowane szyfrowanie danych w kontrolerze. To powoduje że w przypadku awarii dysku odzyskanie danych jest niezmiernie trudne. Część modeli dysków SSD da się wprowadzić w tryb serwisowy i odzyskać dane pod warunkiem że jest to problem czysto softwarowy jednak gdy dysk jest uszkodzony elektronicznie takiej szansy nie ma.

Właściwie rozumiane bezpieczeństwo danych

W świecie, w którym cyfrowe dane są czasem bezcenne odpowiednie ich zabezpieczenie powinno być priorytetem dla każdego użytkownika a dla firm bezwzględnym wymogiem. Awarie sprzętu zdarzają się niezwykle często a odzyskiwanie danych z nowych nośników jest niezwykle skomplikowane, czasochłonne i w niektórych przypadkach wręcz nie możliwe. Co więc zostaje użytkownikom? Systematyczne kopia zapasowa jest podstawą w dzisiejszych czasach.