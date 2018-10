Bezgotówkowo po polsku na europejskim tle

Kiedy w 1997 roku powstał pierwszy w Polsce sklep internetowy, nikt chyba nie spodziewał się, że nieco ponad dekadę później gałąź sprzedaży online urośnie do tak dużych rozmiarów. Z raportu Bisnode wynika, że liczba sklepów internetowych zarejestrowanych w styczniu 2018 roku w naszym kraju wyniosła 29 tysięcy. Dynamikę rozwoju rynku najlepiej obrazuje fakt, że mamy tu do czynienia ze wzrostem rzędu 34% na przestrzeni zaledwie pięciu lat. Rozwój rynku zakupów internetowych wiąże z konsekwentnym wzrostem płatności bezgotówkowych oraz coraz powszechniejszym korzystaniem z bankowości internetowej i mobilnej.

Jak wynika z najnowszego raportu NetB@nak opublikowanego przez Związek Banków Polskich na a koniec II kwartału 2018 roku liczba rachunków klientów posiadających dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła blisko 36,5 miliona, z czego 16,79 miliona stanowili klienci, którzy się przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej. Z tej grupy ponad 9 mln użytkowników ma dostęp do bankowości mobilnej, a aż 7,24 mln aktywnie korzystało z bankowej aplikacji mobilnej. W porównaniu do danych na koniec marca 2018 r. oznacza to wzrost o 15%.

Kondycja polskiego e-commerce jest również całkiem silna, jeśli porównać ją do stanu rynku europejskiego. Według danych z końca 2017 r. rodzime sklepy online stanowiły 5,2% wszystkich tego typu podmiotów z całego kontynentu. To dobry wynik, co potwierdza siódma pozycja Polski w rankingu państw z największym udziałem w rynku, jeśli chodzi o liczbę e-sklepów. Co prawda, jeszcze sporo dzieli nas od liderów zestawienia – Niemców.

Za zakupy w internecie wolimy płacić bezgotówkowo

Bezgotówkowe metody płatności ostatnio mocno zyskały w Polsce na popularności. Według raportu „Omnicommerce. Kupuję wygodnie”, Polacy kupując w Internecie najczęściej wybierają szybki przelew typu pay-by-link. Taką odpowiedź wskazało 33% badanych osób. Podobną popularnością cieszy się przelew tradycyjny z wynikiem 32%. Na trzecim miejscu plasuje się płatność kartą przy zamówieniu, na którą wskazało 31% ankietowanych. Jak widać trzy najpopularniejsze metody to rozwiązania z obszaru płatności bezgotówkowych. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się wysyłka za pobraniem.

Odchodzenie od pieniędzy w formie papierowej, jako środka płatniczego przy e-zakupach wpisuje się w ogólny trend panujący w całej Europie. Od pozostałych mieszkańców kontynentu różnimy się jednak preferowanymi sposobami płatności bezgotówkowej. W tym kontekście, przeciętny Europejczyk najchętniej wybiera nie pay-by-link, a trzecią pod względem popularności w Polsce - kartę, dzięki której uiszcza należność za zakup przy składaniu zamówienia.

