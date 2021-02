Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk: na co zwrócić i uwagę i gdzie je kupić

Powiedzieć, że pandemia nami wstrząsnęła, będzie niedopowiedzeniem. Dziś naszym głównym celem jest zachować ostrożność i chronić siebie i innych wokół nas. Chociaż dystans społeczny i maski są ważne, nagle staliśmy się bardziej świadomi, jeśli chodzi o odpowiednią higienę dłoni. Jeśli zaś chodzi o higienę, środki do dezynfekcji rąk odgrywają ogromną rolę.

Nawet po zakończeniu pandemii COVID zapotrzebowanie na płyn do dezynfekcji dłoni nie spadnie. Wraz z popytem na płyn utrzyma się też zapotrzebowanie na bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk. Brak prawidłowego mycia rąk jest przyczyną prawie 50% wszystkich ognisk chorób przenoszonych przez żywność. Ponadto, do 80% chorób zakaźnych przenoszonych jest przez dotyk.

Warto zwrócić uwagę na te statystyki. Wynika z nich, że zwyczaj odkażania i mycia rąk cały czas pozostaje podstawą dobrego zdrowia.

Bezdotykowe środki dezynfekujące, jak stały się one dla nas niezbędne

Popularne badania wykazały, że około 1 na 5 osób nie myje rąk. Równocześnie 70% z nich rezygnuje z używania mydła. Ponadto dostępność mydła i bieżącej wody nie wszędzie jest możliwa. Rozwiązanie? Płyn do dezynfekcji rąk.

Dziś środki odkażające stały się bohaterami walki z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19. Eksperci przyznali, że środki odkażające są niezbędne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jest tak wiele badań, które dowodzą, że środki odkażające na bazie alkoholu pomagają w zabijaniu innych zarazków i bakterii wywołujących choroby. W rezultacie biura, szkoły, budynki, restauracje, hotele i wszystkie inne miejsca zaczęły nakładać obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na ich teren.

Ludzie zdali sobie sprawę z wagi środków odkażających i wszyscy używają ich do ochrony siebie i innych przed złośliwym wirusem. W tym kontekście bezdotykowe dozowniki środków odkażających są przełomową innowacją.

Przed COVID-19 - Początki dozownika mydła i płynu do dezynfekcji rąk

Przed pandemią środki odkażające nie były tak popularne ani powszechnie stosowane, mimo że lekarze kładli nacisk na higienę rąk. Były one stosowane sporadycznie, ale większość osób uważała, że są one domeną szpitali i przychodni, a w codziennym życiu są zbędne i wystarczy mycie rąk.

Jednak w obecnych czasach ta sytuacja się zmieniła. Każdego dnia kilka razy dziennie dokładnie wcieramy w ręce środki odkażające. Dozownik bezdotykowy uważany jest obecnie uważany za niezbędny towar w każdym biurze, instytucji lub gospodarstwie domowym.

Rząd i instytucje prowadzą liczne kampanie mające na celu podniesienie świadomości ludzi i pokazanie im znaczenia środków odkażających. Gwiazdy aktywnie promują korzyści płynące z higieny rąk.

Według popularnych badań w 2020 r. W krajach pierwszego świata, takich jak Wielka Brytania, odnotowano wzrost użycia środków do dezynfekcji rąk o 255%. Niektóre kraje musiały nawet ograniczyć zakup środków odkażających na osobę, aby utrzymać zapasy.

Pierwsze dozowniki bezdotykowe

Pierwsze bezdotykowe dozowniki na mydło w płynie oraz płyn do dezynfekcji rąk opierały się na mechanizmie dozowania obsługiwanym stopą. Był to duży krok naprzód. Dotychczasowe butelki ze środkiem dezynfekującym miały pojedyncze punkty styku. Były to pokrywki i pompki. Niestety używane przez dużą ilość osób mogły same stać się przyczyną krzyżowego zakażenia wirusem.

Wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, bezdotykowy dozownik do mydła i płynu do dezynfekcji stał się niezbędną potrzebą. Gdyby ludzie musieli dotykać dozownik płynu dezynfekującego za każdym razem przed i po jego użyciu, to całkowicie zniweczyłoby to sens dezynfekcji dłoni. Tak więc po wielu badaniach pojawił się pomysł dozowników odkażających obsługiwanych stopą. Jego obsługa wymagała minimalnego kontaktu. Co więcej, ograniczał się on do nogi, skąd była mała szansa na przeniesienie wirusa lub infekcji.

Głównym celem tego wynalazku było zminimalizowanie przekazywania wirusów podczas odkażania rąk. Było to pomocne, ponieważ ludzie zaczęli naciskać przycisk dozujący stopą, nikt nie musiał dotykać butelki środka dezynfekującego gołymi rękami.

To urządzenie zostało zaprojektowane głównie z myślą o miejscach publicznych. Możemy do nich zaliczyć szkoły, szpitale, banki i biura korporacyjne z dużą liczbą pracowników. Wraz z obostrzeniami dozownik na płyn pojawił się także w każdy centrum handlowym, galerii oraz miejscach natężenie ruchu jest wyjątkowo duże.

Wady dozowników środków odkażających obsługiwanych stopą

Chociaż był to przydatny wynalazek, obsługiwane nożne dozowniki środków odkażających mają swoje wady. Oto kilka wybitnych, które czynią te urządzenia mniej skutecznymi.

Podatny na kradzież

Stacje do dezynfekcji są łatwe w użyciu. Zapewniają jednak bardzo małe bezpieczeństwo butelek ze środkiem dezynfekującym. Umieszczone w odosobnionym miejscu butelki ze środkiem dezynfekującym mogą zostać skradzione.

Brak jednorodności w dozowanej ilości

Stojaki na środki dezynfekujące można obsługiwać ręcznie, ale nie można za każdym razem dozować takiej samej ilości płynu lub mydła w płynie. W zależności od zastosowanego nacisku czasami uwalnia zbyt dużo środka odkażającego, a czasami zbyt mało. Może się to wiązać albo z nakładaniem niewystarczającej ilości płynu, albo zbyt dużej. Przekłada się to na skuteczność dezynfekcji lub też cena obsługi dozownika wzrasta. Poza tym dozowniki manualne są dotykane podczas każdego użycia. Niestety naraża to osoby, które ich użytkują na zakażenia krzyżowe.

Konserwacja

Ważne jest, aby mieć oko na pedał używany do uwalniania środka odkażającego. Góra i dół maszyny to dwa oddzielne mechanizmy. Pedał jest sprężynowy i przy wielokrotnym użyciu może się zepsuć lub zakleszczyć. Może to wpłynąć na ilość wydawanego środka odkażającego.

Dozowniki odkażaczy obsługiwane stopą miały naprawdę dobry początek; były użyteczne i skuteczne. Ale pandemia wymagała lepszego rozwiązania.

Automatyczny dozownik i jego rozwój

Zgodnie z zasadą „No Touch” instalowanie bezdotykowych dozowników środków odkażających w miejscach publicznych staje się już obowiązkowe. Urządzenia te są automatyczne i wykorzystują najnowsze innowacje technologiczne. Automatyczne dozowniki bezdotykowe są wyposażone w funkcje, które przynoszą korzyści przy każdym zastosowaniu.

Podstawowe cechy automatycznych dozowników

Dozowniki mydła w płynie oraz płynu do dezynfekcji są szeroko dostępne w każdej hurtowni środków czystości. Prestiżowe marki takie jak Saraya, Metzger, Gojo czy Purell znajdziemy np. w hurtowni Higiena Sklep: https://higienasklep.pl/. Kupując w hurtowni, możemy też liczyć na to, że cena dozownika do mydła oraz płynu będzie konkurencyjna. Przejdźmy jednak dalej i poznajmy podstawowe cechy automatycznych bezkontaktowych dozowników odkażających.

Całkowicie bezdotykowe

Dozowniki płynu do dezynfekcji mają dużą przewagę nad ręcznymi butelkami środka odkażającego lub dozownikami obsługiwanymi stopą. W przeciwieństwie do konkurencji można je obsługiwać całkowicie bez ich dotykania. Wszystko, co musisz zrobić, to położyć ręce pod dyszą. Dozownik automatycznie spryska dłonie odpowiednią ilością płynu do dezynfekcji lub nałoży mydło w płynie.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych czujników. Są to sensory ultradźwiękowe lub czujniki podczerwieni. Eliminacja wspólnych punktów kontaktowych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Gwarantuje też ochronę przed zarazkami.

Solidne i trwałe

Bezkontaktowe dozowniki środka dezynfekującego są w większości solidne i trwałe. Ponieważ nie są one dotykane przez użytkownika, zmniejsza się także ryzyko ich uszkodzenia podczas użytkowania. Nie bez znaczenia jest też materiał, z którego są zrobione. Zazwyczaj kupujący mogą wybierać podczas dodawania produktu do koszyka pomiędzy dozownikami wykonanymi ze stali nierdzewnej lub wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Dozowniki te mogą działać przez lata, o ile po instalacji przestrzegane są odpowiednie instrukcje użytkowania. W większości wypadków mamy możliwość ich montażu na ścianie, co zmniejsza prawdopodobieństwo ich kradzieży.

Dozują standardową ilość

Każdy dobry automatyczny dozownik środka odkażającego dozuje z góry określoną ilość płynu lub mydła w płynie, która wystarczy na pokrycie obu dłoni. Jest to jedna z najważniejszych zalet tych maszyn w porównaniu z maszynami ręcznymi, w których nie można regulować ilości dozowanego środka dezynfekującego.

Higieniczne

Ponieważ bezdotykowy dozownik do mydła odmierza standardową ilość płynu, więc jego otoczeniu nie pojawiają się wycieki. Dzięki temu dużo łatwiej utrzymać taki dozownik i jego okolicę w czystości.

Mniej konserwacji

Automatyczne dozowniki wymagają mniej konserwacji. Posiadają one czujnik, który reaguje tylko wtedy, gdy włożysz ręce pod dyszę. Zapewniają zerowy kontakt, brak strat i dbają o higienę dłoni.

Nowoczesny wygląd

Dozowniki bezdotykowe mają elegancką i stylową obudowę. Współcześni producenci zdają sobie sprawę, że urządzenia dozujące pojawią się nie tylko w łazienkach i toaletach. Aktualnie możesz je spotkać także w domu, miejscu pracy, sklepach i urzędach. Wygląd dozowników został więc dostosowany do współczesnych potrzeb. Dzięki temu prezentują się dobrze i dodają nowoczesnego wyglądu niezależnie od tego, gdzie zostały zamontowane.

Dodatkowo nowoczesny design dostępnych produktów przyciąga uwagę. Pomaga to zachęcić ludzi do mycia rąk i dezynfekcji dłoni.

Obszary publiczne, w których należy instalować bezdotykowe dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk

Powoli otwierają się biura, muzea. Wierzymy, że wkrótce ruszą bary i restauracje a społeczeństwo powoli będzie wracać do normalności. Jednak w niektórych miejscach zawsze gromadzi się dużo ludzi i trudno jest naprawdę kontrolować ich przepływ. Dlatego szanse na zakażenie krzyżowe są zawsze wysokie. Automatyczne dozowniki środków odkażających są najbardziej przydatne właśnie w tych lokalizacjach, ponieważ każdy może sobie pozwolić na te kilka krótkich sekund, aby zachować bezpieczeństwo.

Krytyczne obszary w biurach to stołówki, windy, toalety, sale konferencyjne i wszelkie inne miejsca, w których przebywa duża liczba osób.

Szkoły, przystanki, urzędy

W gęsto zaludnionym kraju pociągi, autobusy i metro przewożą przez cały czas ogromną liczbę ludzi. Ludzie przybywający i udający się w różne miejsca w tym samym czasie tworzą groźne ogniska zarazków i wirusów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów na przystankach i na stacjach kolejowych powinny znajdować się bezdotykowe dystrybutory środków odkażających, aby ludzie mieli czyste ręce nawet w drodze. Kluczowe obszary na stacjach kolejowych i dworcach, które wymagają dozowników do dezynfekcji rąk, to schody ruchome, windy, punkty kontrolne, kasy biletowe itp.

Hotele i restauracje

Ze względu na wcześniejszy lockdown centra handlowe cieszą się rosnącą popularnością. Teraz powoli otwierają się ponownie dla publiczności. Z niecierpliwością czekamy, kiedy dołączą do nich restauracje. Jednak aby zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo, konieczne jest przestrzeganie kluczowych wytycznych dotyczących przestrzegania higieny i dystansu społecznego.

Który wybrać

Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk powinien być dobrany pod kątem miejsca, w którym będzie wykorzystywany. Przed zakupem warto skonsultować przeznaczenie i dobrać odpowiednią pojemność dozownika, tak aby spełniał on w 100% potrzeby danego obiektu. Warto zorientować się też, w jaki sposób dozowany jest płyn do dezynfekcji rąk lub mydło w płynie. W przypadku niektórych produktów możemy uzupełnić je, wybierając dowolny płyn do dezynfekcji. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać jedynie firmowe wkłady producenta.

Wybierając automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk, warto też zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonany jest produkt. Jeśli jest to tworzywo sztuczne, to materiał powinien być wysokiej jakości. Dzięki temu dozownik posłuży nam jaki czas i łatwiej nam będzie zadbać o jego stan i utrzymać go w czystości.Jeśli masz wątpliwości, jaki bezdotykowy dozownik do mydła w płynie lub płynu do odkażania najlepiej sprawdzi się w Twojej lokalizacji, skontaktuj się z profesjonalną hurtownią środków chemicznych np. HigienaSklep.pl. Fachowcy doradzą Ci w zakupie, a i cena automatycznego dozownika będzie korzystniejsza niż w sklepie detalicznym.