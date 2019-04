Bez tego elementu nie wykorzystamy potencjału technologii 5G

Dzięki nowej technologii każdy użytkownik, a nawet każdy wskazany przez niego przedmiot, będzie mógł przesyłać dane z prędkością 20Gbps, czyli z prędkością niedostępną nawet dla wybrańców, którzy obecnie dysponują łączem światłowodowym. Kabel zdecydowanie jest ograniczeniem i dzięki technologii 5G to ograniczenie przestanie istnieć. Kable idą w niepamięć. Przyszłość to mobilność i przesyłanie danych bezprzewodowo. Zaletą radia jest również to, że wykorzystuje medium, które już istnieje. Nie trzeba go budować. Fale elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się nawet w próżni. Tylko od nas zależy jak zagospodarujemy dostępne częstotliwości radiowe.

Piotr Pomin, Kierownik Działu Systemów IP w Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM zauważa, że w temacie 5G wiele jeszcze może się zmienić. Paradoksalnie jedyną pewną rzeczą jest zastosowanie kabla światłowodowego do połączenia nadajników stacji bazowych sieci 5G. Co więcej, zawrotne możliwości tej sieci wymagają podłączenia jeszcze większej niż dotychczas liczby stacji bazowych, właśnie z wykorzystaniem sieci światłowodowej. Powoduje to, że operatorzy, którzy realnie planują komercyjne wdrożenie technologii rozpoczynają przygotowania od budowania gęstszej sieci światłowodowej. O ile trwające prace nad standaryzacją 5G są przeszkodą w rozpoczęciu inwestycji w część radiowej sieci, to prace budowlane w części światłowodowej trwają w najlepsze, jak komentuje ekspert.

Na terenie Polski za podział częstotliwości radiowych odpowiada Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Póki co UKE do wykorzystania na potrzeby 5G wstępnie mówi o zarezerwowaniu pasma 700MHz oraz w późniejszym terminie prawdopodobnie również 2,3-2,4GHz, a jeszcze później być może 6GHz i 10 GHz. Prace nad rezerwacją częstotliwości i regulacjami dotyczącymi 5G cały czas trwają. Podobnie nie została jeszcze zamknięta sprawa standaryzacji 5G. Trwają testy i pilotażowe wdrożenia różnych producentów, ale póki co nie można powiedzieć, że nadajnik dowolnego producenta sprzętu 5G będzie kompatybilny z odbiornikiem 5G dowolnego innego producenta.

W tym miejscu pojawia się pytanie: skoro w sieci 5G bez kabla można osiągać tak duże przepływności to po co kabel światłowodowy? Przecież w sieci 5G każdy odbiorca będzie miał zagwarantowaną większą prędkość, niż obecnie klienci podłączeni „na światłowodzie”. Odpowiedź jest prosta. Radio zastąpi kabel tylko na odcinku „ostatniej mili”. Jednak w „szkielecie” sieci nadal będzie królował światłowód, co tłumaczy Pomin.

Dzięki nowym technologiom prędkości osiągane w kablu światłowodowym będą jeszcze wyższe niż zapowiadane osiągi sieci 5G. Aby wysłać dane do użytkowników mobilnych z tak ogromna prędkością każda ze stacji bazowych będzie musiała być zasilona światłowodem, który możliwościami przesyłu danych będzie przewyższał możliwości części radiowej sieci 5G.

Ponadto warto pamiętać, że każdą częstotliwość radiową można na danym obszarze wykorzystać tylko raz, podczas gdy ułożenie pojedynczego kabla, który będzie składał się ze 100 i więcej równoległych włókien światłowodowych nie jest problemem. W sieciach telekomunikacyjnych, światłowód jest wykorzystywany od wielu lat i wszystko wskazuje na to, że sieci 6G, 7G … nadal będą potrzebowały światłowodu, aby zapewnić przesył danych między stacjami bazowymi oraz do centrów przetwarzania danych oraz dostawców i odbiorców hurtowych.

Operatorzy telekomunikacyjni czekają na 5G. Trwa wyścig kto pierwszy wdroży tę technologię. Jednak póki co w oczekiwaniu o finalne decyzje trwa inny być może jeszcze ważniejszy wyścig na kilometry wybudowanej sieci światłowodowej, która będzie niezbędna aby w pełni wykorzystać nowy potencjał.

Źródło: HAWE TELEKOM