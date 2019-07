Bez rozrusznika ani rusz!

Dlaczego rozrusznik się psuje?

Jest to część znacznie słabsza do silnika, a musi wykonywać tytaniczną pracę, czyli doprowadzić do uruchomienia go. Nie trudno więc o awarię, kiedy rozrusznik podlega tak dużym obciążeniom. Pobiera prąd bezpośrednio z akumulatora, dlatego może doprowadzić do jego uszkodzenia, kiedy pojawią się jakieś problemy przy rozruchu. Bateria może zostać więc w części rozładowana lub nawet całkowicie uszkodzona. Czy zawsze można zauważyć, że z rozrusznikiem jest coś nie w porządku? Niestety, nie, ale na szczęście jest kilka sytuacji, które mogą świadczyć o tym, ze zaczynają się problemy.

Uwaga, awaria!

Najpowszechniejsze usterki rozrusznika:

silnik wchodzi na obroty dopiero za którymś razem i często po uruchomieniu słychać głośne wycie,

po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie dzieje się zupełnie nic,

wał korbowy silnika zostaje uruchomiony, ale słychać cały czas głośną pracę rozrusznika (świadczy to o jego znacznym zużyciu),

rozrusznik kreci się nadal po uruchomieniu silnika,

koło rozrusznika nie zazębia się z wieńcem zębatym silnika na skutek awarii mechanizmu sprzęgającego.

Diagnostyka rozrusznika

Należy sprawdzić działanie nie tylko samego urządzenia ale też obwodu rozruchowego. Trzeba też zmierzyć napięcie zasilające rozrusznik. Sprawdza się również stan szczotek, komutator rozrusznika, uzwojenia, izolacje przewodów podpiętych do urządzenia, ale też do akumulatora. Czasami warto też poszukać usterki w stacyjce i złączach, które się przy niej znajdują. Dogłębna diagnostyka przeprowadzana jest już w profesjonalnym laboratorium samochodowych.

Całkowita wymiana

Bywa i tak, że nie da się nic zrobić z rozrusznikiem i wtedy trzeba go wymienić na nowy.

Wiele osób decyduje się na zamienniki oryginałów, ale nie jest to dobry pomysł, bo często jakość jest niestety fatalna. Dlatego też warto zdecydować się na dobrą markę. Niektóre firmy dokonują regeneracji rozruszników, ale robią to po macoszemu, wykonując jedynie piaskowanie i malowanie rozrusznika. Solidne podejście do sprawy wymaga dbania o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Po regeneracji urządzenie powinno być sprawdzane pod kątem mocy, zazębiania i poprawności działania elektromagnesu. Każdy rozrusznik powinien zostać zabezpieczony warstwą antykorozyjną i otrzymać gwarancję na zregenerowany produkt.

Warto inwestować tylko dobrej jakości rozrusznik, aby nie wymieniać go (czy podzespołów) z dużą częstotliwością. Taki zakup to także w perspektywie czasu spora oszczędność pieniędzy.