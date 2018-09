Betonowe domy prosto z drukarki

Deficyt mieszkaniowy stanowi jeden z problemów rozwojowych w Polsce. Eksperci budowlani coraz częściej wskazują, że korzystnym rozwiązaniem pomagającym w jego eliminacji jest nowoczesne budownictwo. Co ma do tego beton?

Domy z drukarek niebawem

Co prawda prace i badania w zakresie wykorzystania betonowego drukowania 3D prowadzone są na całym świecie od około dziesięciu lat, wciąż jeszcze rozwiązania są bardziej eksperymentalne niż masowe. Niemniej jednak firma Research and Markets oszacowała, że globalny rynek druku 3D z betonu wzrośnie o 12,7% w latach 2017-2021. Analizy pokazują, że obecnie rolę lidera w wykorzystaniu i rozwijaniu tego rozwiązania pełni Azja. Dla przykładu media szeroko obiegła informacja o całym osiedlu mieszkalnym „wydrukowanym” w Chinach. Tego typu konstrukcje powstają także w Europie, m.in. we Francji i Holandii. Niedawno również w Polsce osiągnięto ciekawe dokonanie w zakresie tej technologii. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego stworzyli autorską drukarkę 3D wykorzystującą mieszankę betonową. Obecnie rozwiązanie pozwala na druk niewielkich obiektów, ale w przyszłości planowane są kubaturowe obiekty budowlane.

Fabryki domów w Polsce już działają

Obecnie w Polsce funkcjonuję rozwijające się firmy zajmujące się prefabrykacją betonową. Niemniej jednak do tej pory zdecydowana większość ich produkcji trafia na eksport, m.in. do Niemiec i krajów skandynawskich, gdzie gotowe moduły mieszkaniowe zawierające odpowiednie instalacje, a niejednokrotnie również wykończone pomieszczenia, np. łazienki nikogo już nie dziwią. W naszym kraju jest to w dalszym ciągu pewna ciekawostka, ale korzyści płynące z optymalizacji kosztów i czasu realizacji inwestycji powodują zainteresowanie kolejnych deweloperów, nie tylko tych wspieranych administracyjnie.

Źródło: SPC